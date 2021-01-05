banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Kaftancıoğlu davasında yeni gelişme
Kaftancıoğlu davasında yeni gelişme
Sanatçı Emre Altuğ'dan kötü haber!
Sanatçı Emre Altuğ'dan kötü haber!
Roma ve Everton, Zeki Çelik için kıyasıya yarışa hazırlanıyor
Roma ve Everton, Zeki Çelik için kıyasıya yarışa hazırlanıyor
Otomobil fiyatlarında ilk kez düşüş var
Otomobil fiyatlarında ilk kez düşüş var

"Yutma güçlüğü her yaşta görülebilir"

Prof. Dr. Ahmet Hakan Birkent, yutma işlevinin birçok farklı kas ve sinirin koordineli çalışması ile oluştuğunu, insanın günde ortalama 600 ila bin kez yutkunduğunu belirtti. Yutma güçlüğünün sosyal ve psikolojik olarak kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini söyleyen Prof. Dr. Birkent, disfajinin aynı zamanda farklı hastalıkların da işareti olabileceğini vurguladı.

Sağlık 05.01.2021, 14:40
5
"Yutma güçlüğü her yaşta görülebilir"

Prof. Dr. Ahmet Hakan Birkent, yutma işlevinin birçok farklı kas ve sinirin koordineli çalışması ile oluştuğunu, insanın günde ortalama 600 ila bin kez yutkunduğunu belirtti. Yutma güçlüğünün sosyal ve psikolojik olarak kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini söyleyen Prof. Dr. Birkent, disfajinin aynı zamanda farklı hastalıkların da işareti olabileceğini vurguladı.

Sağlıklı bir yutma fonksiyonunun vücudumuz için son derece önemli olduğunu belirten Medicana Çamlıca Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Birkent, yutma güçlüğü hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Birkent, yutmanın tanım olarak yediğimiz ve içtiğimiz besinlerin ağızdan mideye olan yolculuğunu ifade ettiğini söyleyerek, "Gün içerisinde yüzlerce kez yaptığımız bu işlem onlarca kas, kıkırdak ve kemik yapının uyumlu bir şekilde çalışması ile ortaya çıkan oldukça üst düzey bir fonksiyon olup saniyeler içerisinde cereyan etmektedir. Besinlerin bu yolculuğu esnasında ortaya çıkan her türlü patoloji yutma güçlüğüne yol açabilmektedir” dedi.

Prof. Dr. Birkent, yutma güçlüğünün nedenlerinden bahsederek sözlerine şöyle devam etti: "Yutma güçlüğünün nedenleri arasında; takma dişler, ağzı ve diş yapısındaki bozukluklar, tükürük salınımındaki bozukluklar, yemek borusu ve mide kapakçıklarındaki deformasyonlar, felç, alzhimer, demans, ağız, gırtlak veya yemek borusu tümörleri, kemoterapi, ışın tedavisi sayılabilir. Yutma güçlüğüne yol açan hastalıklar temel olarak 3 ana bölgeyi etkilemektedir. Bunlardan ilki ağız bölgesidir. Yutmanın bu ilk aşamasında besinler çiğneme yolu ile yutulabilir hale getirilmekte olup dil, dudaklar, dişler ve damak esas rol alan yapılarımızdır. Dolayısı ile bu yapıları ilgilendiren her türlü problem yutma güçlüğüne yol açabilmektedir. İkinci bölge yutak ve gırtlak bölgesidir. Yutmanın en önemli evresi olan bu aşamada ağzımızda çiğneme hareketleri ile yutulabilir hale getirilen besinler aşağı doğru itilerek yemek borumuza yönlendirilmektedir. Bu aşamada besinlerin nefes borumuza kaçmaması yani aspire etmemek en önemli amaçtır. Üçüncü bölge ise yemek borumuzdur. Besinlerin midemize transferini sağlayan bu yapıyı ilgilendiren her türlü patoloji de doğal olarak yutma güçlüğüne yol açmaktadır. Bu 3 bölgeyi ilgilendiren her türlü problem yutma güçlüğü ile sonuçlanabilmektedir. Bu problem kas, kemik ya da kıkırdak yapıları tutan bir hastalık olabileceği gibi bu yapıların uyumlu bir şekilde çalışmasını engelleyen nörolojik bir hastalık da olabilir. Yani özetle, yutma güçlüğü oldukça geniş bir spektrumdaki hastalıklardan kaynaklanabilmektedir".

"Yutma güçlüğünün nedenleri mutlaka etraflıca araştırılmalıdır"

Yutma güçlüğünün kesinlikle ihmal ve göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Birkent, “Her yutma problemi olan hasta mutlaka konu hakkında tecrübe sahibi bir KBB hekimi tarafından görülmelidir. Yutma güçlüğünün nedenleri mutlaka etraflıca araştırılmalıdır. Rutin KBB muayenesinin ötesinde gırtlak ve yutak endoskopik olarak değerlendirilmeli ve gereken olgularda hastaya endoskopik muayene esnasında besinler yutturularak yutma fonksiyonu gerçek zamanlı olarak ta izlenmelidir. Baryumlu yutma çalışması (hasta yutarken çekilen seri filmler) mutlaka yapılmalı ve gereken olgularda daha ileri düzey görüntüleme ve laboratuvar yöntemlerine de başvurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Yutma güçlüğünün tedavisi hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Birkent, “Tedavi yöntemleri ortaya çıkaran sebebe bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Sınırlı bir grup hastada ilaç tedavilerinden fayda sağlanabilmektedir. Reflü ilaçları, motilite düzenleyici ilaçlar bu grup içerisinde sayılabilir. Kronik yutma problemi olan hastalarda tedavide en önemli yardımcı yöntem yutma terapisidir. Besinlerin kıvamlarının değiştirilmesi, yutmada rol alan yapıların güçlendirilmesine yönelik özel egzersizler, yutma esnasında gerçekleştirilen birtakım özel manevralar gibi yaklaşımlarla yutma probleminin belirgin düzeyde ortadan kaldırılması mümkündür. Önemli bir grup hastada da cerrahi yaklaşımların düzeltici etkisi olmaktadır. Ağız kenarından salya akması, besinlerin genize ya da nefes borusuna kaçması, yemek borusu problemleri gibi noktalarda cerrahi tedaviler son derece yüz güldürücü sonuçlar vermektedir. Özetle, her yutma problemi olan hasta mutlaka konu hakkında tecrübe sahibi bir KBB hekimi tarafından görülmelidir” dedi.
Yorumlar (0)
banner429
14°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 15 31
2. Alanyaspor 16 30
3. Galatasaray 15 30
4. Fenerbahçe 15 29
5. Gaziantep FK 15 28
6. Hatayspor 15 27
7. Trabzonspor 16 23
8. Karagümrük 15 21
9. Malatyaspor 15 20
10. Rizespor 15 20
11. Göztepe 15 19
12. Konyaspor 15 19
13. Kasımpaşa 16 19
14. Sivasspor 15 18
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Gençlerbirliği 15 16
18. Ankaragücü 15 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Everton 16 29
7. Aston Villa 15 26
8. Chelsea 17 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Real Sociedad 18 30
4. Villarreal 17 29
5. Barcelona 16 28
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 17 21
10. Real Betis 17 20
11. Eibar 17 19
12. Cádiz 16 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Elche 15 16
18. Valencia 16 15
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12