Yutarak zayıflayın

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Keskin, "Tüm dünyada güvenilir ve kolay bir şeklide uygulanan yutulabilir balonu ile hastanın herhangi bir cerrahi işlem, anestezi ve endoskopi olmadan kolaylıkla kilo vermesi mümkündür" dedi.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de obezite giderek artıyor. Günlük hayatımızın giderek önemli bir parçası olan tüketici toplum alışkanlığı, yanlış beslenme ve hareketsiz hayat tarzı ile obezitenin adeta bir salgın haline geldiğini ifade eden Özel Medicana Bursa Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Keskin, "Şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp krizi, yağlı karaciğer hastalığı, siroz, eklem hastalıkları gibi birçok hastalığa sebep olan obezite; aynı zamanda sebep olduğu kozmetik sorunlar sebebiyle kişilerin psikolojik durumlarını da bozabilmektedir" diye konuştu.

Obezite tedavisinde temel prensibin diyet ve egzersiz olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Keskin, "Diyet ve egzersiz rağmen kilo vermede başarılı olunamayan hastalarda ilaçlar, psikoterapi, ameliyat ve endoskopik tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Endoskopik tedavi yöntemlerinden mide balonu uygulaması uzun süredir tüm dünyada başarılı ve güvenilir bir şekilde uygulanmaktadır. Klasik endoskopik yöntemle uygulanan mide balonlarının dışında günümüz teknolojisinin sunduğu imkanlar ile anestezi ve endoskopiye gerek olmadan uygulanan yutulabilir mide balonu geliştirilmiştir. Tüm dünyada güvenilir ve kolay bir şeklide uygulanan yutulabilir balonu ile hastanın herhangi bir cerrahi işlem, anestezi ve endoskopi olmadan kolaylıkla kilo vermesi mümkündür" şeklinde konuştu.

İşlem öncesinde hastanın aç olmasının yeterli olup, hastanın kapsül şeklindeki balonu bir bardak su ile içtiğini belirten Keskin, "Röntgen cihazı ile kapsül şeklindeki balonun midede olduğu gösterildikten sonra balon özel bir sıvı ile şişirilir. Balonun midede şiş olduğunun gösterilmesi ile işlem tamamlanır. Tüm bu işlemler 15-20 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanır. Hastanın hastanede kalmasına gerek kalmadan kısa bir sürede işlem biter. Yutulabilir balon yaklaşık 4 ay mide içinde kalır ve bu süre sonunda kendi kendine eriyerek doğal yollardan vücuttan atılır. Böylece balonu çıkarmak için ek bir işleme gerek kalmaz. Hastaya bu süre içinde akıllı bir saat ve sadece kendisine ait bir tartı verilerek sürekli kontrol altında olması sağlanır. 4 aylık sürede yaklaşık yüzde 10-20 civarında kilo verilen bu yöntemde diyet ve egzersiz beraber uygulanmalıdır. Eğer siz de diyet ile egzersize rağmen kilo veremiyor ve bu fazla kiloları herhangi bir anestezi, cerrahi, endoskopik işlem olmadan vermek istiyorsanız, yutulabilir mide balonu ile fazla kilolarınızdan kurtulmanız mümkündür" ifadelerini kullandı.