Yusufeli Barajı inşaatında Covid-19 vakaları artınca yeni tedbirler alındı

Yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve HES şantiyesinde Covid-19 vakaları artınca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafında yeni tedbirler alındı. İşçiler ise tedirgin. Şantiye önünde toplanan işçiler daha sağlıklı bir ortamda çalışmak istediklerini ifade ederek tepkilerini dile getirdiler.

Artvin’de, yapımı süren ve tamamlandığında Türkiye’nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES şantiyesinde Covid-19 vaka sayılarındaki artışın ardından yeni tedbir kararları alındı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, salgının önlenmesi için birçok tedbir aldı. Alınan kararlar şu şekilde açıklandı:

"Yusufeli Barajı ve HES şantiyesi ile Yusufeli Barajı Rölekasyon yolları ve köy yolları şantiyelerinde çalışanlar arasında Covid-19 pozitif vakalarının yoğun bir şekilde arttığı anlaşılmış olup, 24 Ağustos’tan itibaren yeni kararlar alınmıştır. Şantiye dışından tedarik amaçlı giriş yapan araç şoförleri ve yardımcılarının belirlenen alanlar dışında bulunmamasına ve şantiye içerisinde hiç kimse ile temasa geçmemesine, çalışanların şantiyelerde kendileri için hazırlanan yerlerde kalmalarına, aylık izin kullanımlarını müteakip göreve başlamadan şantiyede 7 gün izolasyon altında tutulmalarına, izin dönüşünün 7. günü sürüntü örneği alınmasına, sürüntü örnek sonuçlarının belli olmasına kadar izolasyonda kalmaya devam etmesine, çıkan test sonucuna göre iş başı yapmalarına veya sağlık kuruluşuna yönlendirilmelerine karar verilmiştir. Yusufeli Barajı ve HES projesi kapsamındaki diğer şantiyelerinde de Covid-19 tedbirleri kapsamında tedbirlerin ve denetimlerin yoğunlaştırılmasına karar verilmiştir. Alınan bu kararların Artvin genelinde eksiksiz olarak uygulanmasına, kararlara uymayanlar hakkında idari para cezası verilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin de cezai işlem uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

Öte yandan baraj inşaatında çalışan işçiler şantiye önünde toplanarak duruma tepki göstererek "Bu bir grev yada iş bırakma değil. çalışma ortamımızın iyileştirilmesi için hak aramaktır" ifadelerini kullandılar.