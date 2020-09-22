Yurtta kalan korona virüslü eşini eve getirmek uğruna karantina yasağını deldi
KARABÜK'TE, KORONA VİRÜS (COVİD-19) KAPSAMINDA TEMASLI OLDUĞU İÇİN EVİNDE KARANTİNAYA ALINAN BÜLENT A. (43), EŞİNİN YURTTAKİ KARANTİNA SÜRESİNİ KENDİSİ GİBİ EVİNDE GEÇİRMESİ TALEBİNDE BULUNMAK İÇİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE GİTTİ. BÜLENT A.’YA 3 BİN 500 LİRA CEZA KESİLİRKEN POLİS EKİPLERİ EŞLİĞİNDE EVİNE GÖTÜRÜLDÜ.
Karabük’te, korona virüs (Covid-19) kapsamında temaslı olduğu için evinde karantinaya alınan Bülent A. (43), eşinin yurttaki karantina süresini kendisi gibi evinde geçirmesi talebinde bulunmak için İl Sağlık Müdürlüğüne gitti. Bülent A.’ya 3 bin 500 lira ceza kesilirken polis ekipleri eşliğinde evine götürüldü.
Karabük merkeze bağlı Cumayanı köyünde yaşayan özel güvenlik görevlisi Bülent A., geçen cumartesi günü rahatsızlanan eşi Sevgi A.’yı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Test sonucu pozitif çıkan Sevgi A. ve kendisi de temaslı olduğu için evinde karantinaya alınan Bülent A., yurttaki eşinin kendisi gibi karantina süresini evinde geçirmesi için İl Sağlık Müdürlüğüne gitti.
İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ile görüşen Bülent A., isteğinde ısrarcı oldu. Haber verilmesiyle İl Sağlık Müdürlüğüne gelen polis ekipleri, Bülent A.’yı müdürlük dışına çıkardı.
Bülent A.’ya 3 bin 500 lira ceza kesilirken polis ekipleri eşliğinde evine götürüldü.
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