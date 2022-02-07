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Yurt genelinde Turkovac aşısı uygulanmaya başladı

Yurt genelinde Türkovac aşısı uygulanmaya başladı

Sağlık 07.02.2022, 15:29
Yurt genelinde Turkovac aşısı uygulanmaya başladı

Yurt genelinde Türkovac aşısı uygulanmaya başladı

BATMAN (İHA) - Sağlık Bakanlığı tarafından illere gönderilen yerli ve milli korona virüs aşısı Türkovac, Batman’da uygulanmaya başlandı.

Batman Eğitim Araştırma hastanesinde Türkovac aşısı, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu ve sağlık çalışanlarının katılımıyla ilk aşılar uygulanmaya başlandı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, Türkiye’nin ilk yerle aşısı Türkovac, bugün itibariyle Batman’da başladığını ifade ederek, “Tüm Türkiye ile beraber Batman’da da Eğitim ve Araştırma Hastanemizde Türkovac aşımızı uygulamaya başladık. Ben de 5. dozumu Türkovac aşısı tercih ederek uyguladım. Aşımız, tüm güvenlik testlerinden ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) uygun gördüğü tüm standartlardan geçtikten sonra ülkemizde kullanılmasına başlandı. Yerli aşımız olmasının ayrı bir gücü var. Bütün halkımızın, bütün Batman’ın yerli aşımız olan TURKOVAK aşısına güvenip bu pandemiyi bitirebilmek adına, yeniden normal günlere dönmek adına bir an önce aşısını olmak için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine davet ediyoruz. Her ilde, bir hastanede uygulanıyor. Batman’da da Eğitim ve Araştırma Hastanemizde randevu sistemi üzerinden vatandaşlarımız başvurduğu zaman aşılarını olabileceklerdir” açıklamalarında bulundu.

“İnsanlar aşıya başvurdukça pandemi daha hızlı bitecek”

Vaka sayılarının artığını hatırlatan Pamukçu “Son 15 gün içerisinde ne yazık ki vaka sayımız arttı. Biz, genel olarak pandemi başından beri söylediğimiz maske, mesafe ve temizlik kurallarına istisnasız ve net bir şekilde uyulmasını istiyoruz. Bunun dışında da kalabalık organizasyonlardan mümkün olduğunca kaçınılması konusunda vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Çok iyiyim, herhangi bir şikayetim yok. Herhangi bir alerjim olmadı. Güvenli bir aşı, milli aşımız. Bütün vatandaşlarımızı TURKOVAK aşısı olmaya davet ediyorum. Yüzde 62,8 aşılamamız var. Bir an önce yüzde 65’in üzerine çıkıp sarı iller kategorisine çıkmak istiyoruz. İnsanlar buna başvurdukça biz, pandemiyi daha hızlı bitirebileceğiz. Daha güvenli bir ortamda yaşayabileceğiz. Hem kendi sağlığımızı hem kendi ailemizden büyüklerimizin kronik hastalıkları olan vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilmek adına bütün vatandaşlarımızın genç yaşlı dinlemeden aşı noktalarına başvurmalarını istiyoruz” dedi.

ŞANLIURFA (İHA) - Üretim tesisi Şanlıurfa’da bulunan yerli aşı Türkovac Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmaya başlandı.

Türkiye’nin yerli ve milli Covid-19 aşısı Türkovac’ın yeni serileri Sağlık Bakanlığı tarafından dağıtılmaya başlandı. Üterim merkezi Şanlıurfa’da bulunan aşı, bu gün itibariyle Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmaya başlandı. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Abdullah Solmaz salgınla mücadelede tek silahın aşı olduğunu belirterek “Şanlıurfa’da üretilen milli aşımız Türkovac’ı bekleyen vatandaşlarımız, bu günden itibaren Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşılarını yaptırabilir. Aşı zamanı gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz” ifadesini kullandı.

OSMANİYE (İHA) - Acil kullanım onayı verilen yerli Covid-19 aşısı Türkovac Osmaniye’de uygulanmaya başladı. Yoğun ilgi gösterilen yerli aşıyı olmak isteyen vatandaşlar aşı odaları önlerinde yoğunluk oluştururken, aşılarını yaptıran vatandaşlar uzun zamandan beri Türkovac’ı beklediklerini söylediler.

Türkiye’nin yerli ve milli Covid-19 aşısı Türkovac aşısı Osmaniye Devlet Hastanesi’nde bugün sabah saatlerinden itibaren uygulanmaya başlandı. Uzun zamandan beri Türkovac’ın Osmaniye’ye gelmesini bekleyen vatandaşlarda aşı odaları önünde yoğunluk oluşturdu. Aşı olmak için ilk olarak kayıt yaptıran vatandaşlar özel olarak hazırlanan aşı odalarında Türkovac aşılarını oldular.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz’da aşı çalışmalarını yerinde görmek için Devlet Hastanesi’ne geldi. Sağlık çalışanları ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Erdinç Yılmaz, Türkovac aşısı oldu. Aşı sonrası açıklama yapan Vali Yılmaz, milli aşıyla korona virüsle mücadele de daha güçlü olduklarını söyledi.

Türkovac aşısı olan Vali Erdinç Yılmaz, “Bende Türkovac aşı oldum. Artık kendi milli aşımızla korona virüsle mücadelede daha güçlüyüz. Daha da iyi sonuçlar alacağız. Ben ziyaretlerimde birçok vatandaşlarımızla sohbet ettiğimiz de aşı olunması gerektiğini belirttiğimde Türkovac bekleyenler oldu. Bu vatandaşlarımız için de aşı gelmiş oldu. Türkovac aşısını yapmaya başladık. Vatandaşlarımızın bir an önce aşılarını olması bu mücadele de bizde de kendilerini de güç katacaktır. İnşallah kendi aşımızla daha iyi daha güzel sonuçlar almaya devam edeceğiz” diye konuştu.

SAKARYA (İHA) - Acil kullanım onayı aldıktan sonra seri üretimine başlanan yerli ve milli aşı Türkovac, Sakarya’da vatandaşlara uygulanmaya başlandı. Geldiği andan itibaren 7 kişiye uygulanan aşıya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 63 yaşındaki vatandaş ise Türkovac’ı beklediği için hiç aşı olmadığını dile getirdi.

Seri üretimine başlanana yerli ve milli aşı Türkovac, bugün itibariyle vatandaşlara uygulanmaya başlandı. Adapazarı ilçesinde bulunan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Pandemi Ek Binasında uygulanmasına başlanan aşıya ise ilk dakikalardan itibaren vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

"Sakarya’da siftahı biz yaptık"

Metin Ülgen (56), "Sakarya’da siftahı biz yaptık. Vatana millete hayırlı olsun. Milli ve yerli aşımız için başta cumhurbaşkanımıza ve tüm yetkililere teşekkür eder, Sakarya’dan da selamlarımızı iletiriz. Türkovac’ı bekledim ve 4’üncü aşımı oldum, bugüne nasip oldu" dedi.

"Diğer aşıları olmadım, ilk defa aşı oluyorum o da Türkovac"

Yerli aşıyı beklediği için hiç aşı olmayan 63 yaşındaki Ali Ürkmez, "Milli ve yerli aşımızı bekledim. 18 Ekim’de rahatsızlık atlattım ve bekledim 3 ay sonra da aşımı oldum. Yerli ve milli aşımızı olduğum için çok mutluyum. 2 yıl boyunca hiç aşı olmadım. Türkovac’ı bekledim sonunda da aşımı oldum. Herkesin aşı olmasını, özellikle Türkovac’ı olmalarını tavsiye ediyorum. Diğer aşıları olmadım, ilk defa aşı oluyorum o da Türkovac. Milli ve yerli aşımız Türkovac’ı özellikle bekledim, hiçbir ağrı sızı duymadım" diye konuştu.

KIRŞEHİR (İHA) - Yerli korona virüs aşısı Türkovac, Kırşehir ve Nevşehir’de uygulanmaya başlandı.

Türkovac’ın Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uygulanmaya başlanmasıyla, Kırşehirlilerde aşılarını vurdurmak için hastanede yoğunluk oluşturdu. Kırşehir İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, aşı olmayan ve yerli aşı bekleyen vatandaşlara aşı çağrısında bulunarak, "Yerli korona virüs aşısı geliştirildi. Bizler de süreci yakından takip ettik. Yapılan sevkiyatlar sonrası depolarımıza aşılarımızı aldık. Türkovac aşısı için yoğun bir ilgi var. İlginin devam edeceğini düşünmekteyiz. ‘Türk aşısı gelsin olacağım’ diye bekleyenleri özellikle davet ediyoruz ki virüsten kurtulalım ”dedi.

"200 olan randevu taleple 500’e çıkacak"

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde Türkovac için günde 200 randevunun oluşturulduğunun altını çizen Başhekim Ali Güneş ise, randevu sayılarının oluşacak taleple arttırılacağını söylerken, vatandaşlarda Türkovac’ın diğer aşılara karşısında daha etkili olacağına inandıklarını söyledi.

Nevşehir

Acil kullanım onayı alan yerli korona virüs aşısı Türkovac’ın Nevşehir’e ilk sevkiyatının yapılmasının ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde uygulamaya başlandı. Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, yaptığı yazılı açıklamada, "Yerli Türkovac aşısı ilimizde bugünden itibaren Nevşehir Devlet Hastanesi aşı polikliniğinde yapılmaya başlandı. Yerli ve milli aşımız Türkovac olmak isteyen vatandaşlarımız, MHRS’den randevu alarak randevu saatinde aşı polikliniklerinde aşılarını yaptırabilecekler. Türkovac inaktif aşı türü olup geleneksel ve yaygın olarak kullanılan iyi bilinen bir aşı türüdür. Milli aşımızı olmak için bekleyen tüm halkımızı randevularını alarak aşılarını olmak için bugünden itibaren Nevşehir Devlet Hastanesi Aşı polikliniğine bekliyoruz” dedi.

ORDU (İHA) - Ordu’da, yerli korona virüs (Kovid-19) aşısı olan Türkovac uygulanmaya başlandı.

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü, yerli Kovid-19 aşısı olan Türkovac’ın 7 Şubat Pazartesi günü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uygulanmaya başlayacağını duyurdu. Aşı randevularını alan vatandaşlar, hastanenin aşı uygulama birimine gelerek, yerli aşılarını yaptırmaya başladı. Bazı vatandaşlar önceki yaptırdıkları aşılarını tercih ederken, bazıları ise tercihlerini Türkovac’tan yana kullandı.

Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, kente 5 bin 500 doz Türkovac aşısı geldiğini belirterek, “Bugün Eğitim ve Araştırma Hastanemizde Türkovac aşısına başlamış bulunuyoruz. Ordu’ya geçen hafta itibariyle 5 bin 500 doz Türkovac aşısı geldi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilendirildi ve aşı uygulamasına başlandı. Özellikle Türkovac aşısını dünyaya kazandırdığı için devletimize teşekkür ediyorum, bu bizim için önemliydi” dedi.

"Aşı, halen koruyuculuğunu devam ettiriyor"

Pandemide iki yılın geride kaldığını ifade eden Kasapoğlu, “Halen daha pandemide bireysel tedbirlerin yanında bizim için önemli olan konu aşıdır, halen koruyuculuğunu devam ettiriyor. Bugün artık Ordu’da 3 çeşit aşımız var. Vatandaşlarımızdan temennimiz, istedikleri aşıyı istediği şekilde talep edebilir. Türkovac ve diğer aşılardan vurulmak isteyen vatandaşlarımız gelip burada aşı yaptırabilir” şeklinde konuştu.

Vaka sayılarının omicron varyantı nedeniyle artmış durumda olduğunu kaydeden Kasapoğlu, şu ifadelere yer verdi:

“Hastanede yüklerimiz vaka artışı ile orantılı değil. Hastane yüklerimizde çok fazla artış yok, vaka artışı yüksek. O nedenle bireysel tedbirlerin ve aşının önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Özellikle kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın ve yaşlı bireylerimizin kendilerini çok iyi korumaları gerektiğine dikkat çekmek ve kapalı ortamlarda çok fazla durulmaması gerektiğini ifade etmek istiyorum.”

Daha önce 3 doz Sinovac aşısı uygulanan ve son aşısında Türkovac tercih eden Lütfü Yeşilyurt isimli vatandaş, “Öncelikle kendi yerli malımıza güvenmemiz lazım. o nedenle Türk aşısı tercih ettim. Daha önce 3 defa Çin aşısı yaptırmıştım. İnsanlar aşı yaptırsınlar ve ihmal etmesinler. Bu bizim kendi sağlığımız için. Zaten ücretsiz, ancak ücretsiz olsaydı insanlar burada uzun kuyruklar oluştururdu" ifadelerine yer verdi.

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