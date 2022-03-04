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Yurt dışından Türkiye’ye yoğun androloji ve kök hücre talebi

Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Yaşar Başağa, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı ve özel sektörün sağlık turizminde önemli yatırımlar yaptığını söyledi. Dr. Başağa, bu çabanın bir parçası olarak androloji ve kök hücre tedavileri hakkında yurt dışından her geçen gün artan ciddi bir talep olduğunu belirtti.

Sağlık 04.03.2022, 09:47
Yurt dışından Türkiye’ye yoğun androloji ve kök hücre talebi

Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Yaşar Başağa, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı ve özel sektörün sağlık turizminde önemli yatırımlar yaptığını söyledi. Dr. Başağa, bu çabanın bir parçası olarak androloji ve kök hücre tedavileri hakkında yurt dışından her geçen gün artan ciddi bir talep olduğunu belirtti.

Türkiye’de sağlık turizmi son yılların en güncel konularından biri olduğunu belirten Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Yaşar Başağa, son 20 yılda ülkemizde sağlık teknolojileri ve altyapısı ile ilgili hem özel sektörde hem de kamuda ciddi yatırımlar yapıldığını vurguladı. Bunun yanı sıra Türkiye sağlık profesyonellerinin yeterliliği ve kalitesi açısından da dünyada iyi bir konumda olduğunun altını çizen Dr. Başağa, “Bu insan gücünün ve altyapının sağlık turizmi için kullanılması adına hem Sağlık Bakanlığı ve kamu hastaneleri, hem de özel sektörün özel bir gayreti var. Devlet tarafından yapılan teşvikler özel sektöre ciddi anlamda avantajlar sağlıyor. Yine şehir hastaneleri ve diğer modern yapılar, sağlık turizminin kamu hastanelerinin de tercih edilirliğini arttırıyor” dedi. Günlük klinik pratiğimde ürolojinin yan dalı olan androloji ve kök hücre tedavileri ile ilgilendiğini ifade eden Dr. Yaşar Başağa, “Androloji erkek cinsel sağlığı ve erkek kısırlığı ile ilgilenen üroloji yan dalına verdiğimiz isim. Şu anda günlük pratiğimizin önemli bir kısmını yurt dışından gelen hastalarımız oluşturuyor ve bu oran gün geçtikçe artıyor. Bu alanda en çok tercih edilen tedaviler; erkek genital estetiği, sertleşme sorunu için yapılan kök hücre uygulamaları ve cerrahiler ve erkek kısırlığı olan hastalarda yapılan cerrahiler. Bu tedavilerde tedavi sürelerinin çok uzun olmaması ve ameliyat sonrası hastayı kısıtlamaması sağlık turizmi açısından tercih edilebilir hale getiriyor” diye konuştu.

"Yoğun erkek genital estetik talebi ile karşı karşıyayız"

“Şu anda özellikle Avrupa kıtasından yoğun bir şekilde erkek genital estetik talebi ile karşı karşıyayız” diyen Dr. Başağa, şöyle devam etti: “Hem Avrupa’da yaşayan Türkler, hem de Avrupa halkından genç erkeklerde bu talep var. Körfez ülkelerinden ve Kuzey Afrika ülkelerinden özellikle erkek cinsel sağlığı, sertleşme sorunları ve tedavileri ile ilgili hastalar kliniğimize başvuruyor. Biraz önce bahsettiğim alanlarda Doğu Asya ve Amerika kıtasından da hastalar kliniğimize tedaviler için başvuruyor. Avrupa kıtasından gelen hastalarımızın sayısı son aylarda geometrik olarak artmakta. Bunun en önemli sebeplerinden birisi de tedavi olan hastalarımızın ülkelerine memnun olarak dönmeleri ve yaşadıkları olumlu deneyimi paylaşıyor olmaları. Her ne kadar mahrem konularla ilgili tedaviler sunuyor olsak da hastalarımızın önerileri bizi ileriye taşıyor.”

Sağlık Bakanlığı teşvikleri

Türkiye’nin sadece sağlık turizmi değil doğal güzellikleri, tarihi, kültürü ve konumu itibariyle de bir turizm cenneti olduğunu anlatan Dr. Başağa, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sağlık turizmi konusunda tüm bu avantajlara ilave olarak güçlü sağlık ordusu, modern sağlık altyapısı ve teknolojik ekipmanlarımız var. En önemli avantajlardan birisi kamuda ve özel kuruluşlarda sağlık turizminin öneminin bilinmesi ve bu farkındalığa uygun yatırımların yapılması. Hastalar ülkemize geldikleri zaman üst düzey tedavileri alacaklarının ve güzel vakit geçireceklerinin bilincinde oluyor. Buradaki en önemli sorunlardan birisi sağlık turizmi yapılan merkezlerin daha çok büyük şehirlerde bulunması. Türkiye’nin tüm doğasının ve güzelliklerinin yansıtılması adına yurt genelinde turistik merkezlere insan gücü ve sağlık altyapısı olarak yatırımların yaygınlaştırılması ve sağlık turizminin yurt geneline yayılması gerekiyor. Türkiye’de sağlık turizmi ile ilgilenen acenteler ve klinikler için en önemli kolaylığı Sağlık Bakanlığı teşvikleri sağlıyor. Yapılan bu yardımlar hem kliniklere hem de acentelere ciddi fiyat avantajı sağlıyor ve global pazarda ciddi bir rekabet şansı sunuyor.”

2023 hedefi 10 milyar dolar

Sağlık Bakanlığının 2023 yılı için hedeflediği sağlık turizm gelirinin 10 milyar dolar olduğunu bildiren Dr. Başağa, “Bu açıdan bakıldığında devlet kurumları nezdinde sağlık turizmi önemli bir yere konumlandırılıyor ve buna uygun adımlar da atılıyor. Önemli oranda firmalara teşvik sağlanıyor. Ülkemize tedavi için gelen hastalar, hem özel kurumlarda hem de kamuda aldıkları sağlık hizmetinden ve turistik aktivitelerden yüksek memnuniyetle ayrılıyor. Ülkemizin imajı açısından çok önemli bir katkı sağlıyor ve bu hastaların ülkelerine döndüklerinde ülkemiz adında olumlu geri bildirim yapıyor olmaları bu işin sürdürülebilirliği ve işlem hacminin artması açısından önem arz ediyor” dedi.

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