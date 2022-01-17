Yünlü kıyafetler ciltte kaşıntıya sebep oluyor

DÜZCE (İHA) – Soğuk havalarda yünlü kıyafetler tercih edilmesinin ve çok sıcak su ile banyo yapmanın ciltte kuruluğa ve kaşıntıya sebebi olabileceğini belirten Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Haşal, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte cilt hastalıklarında da artış yaşanmaya başladı. Özellikle çok soğuk havalarda üst üste giyilen kıyafetler ve çok sıcak su ile alınan duşlar da ciltte kuruluğa sebep olabiliyor. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Haşal, cilt kuruluğu ve kaşınma problemi ile ilgili bazı uyarılarda bulundu.

Havaların soğumasıyla birlikte yaşlı hastaların da sıkça cilt kuruluğu problemi yaşadığını söyleyen Dr. Haşal, "Bu hastalar bazen ilaç kullanıyor oluyorlar, bu faktör de kuruluğu arttırabiliyor. Alerjik bünyeli kişiler, soğuk havalarda kalın ve yünlü kıyafetler tercih ediyor. Yünlü kıyafetler tercih edilmesi de cilt kuruluğunu ve kaşınma problemini arttırabiliyor. Yine kış aylarında çok sıcak su ile duş almak, banyo yapmak da cilt kuruluğunu arttırabiliyor. Aslında dengeyi biraz sağlamak gerekiyor. Vücudumuzu nemlendirmek, suyun sıcaklığı ve bulunduğumuz ortamın sıcaklığını çok fazla yükseltmemek, dışarıda da ona uygun kıyafetler giyerek yünlü kıyafetler ile deri temasını biraz uzaklaştırmak en azından alerjik bünyeli kişiler için cilt kuruluğuna yatkın kişiler için önereceğimiz önlemlerden diyebiliriz" ifadelerini kullandı.