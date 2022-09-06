Yunanistan’da Batı Nil virüsü vakaları artıyor
Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY) tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan’da genellikle sivrisineklerden bulaşan Batı Nil virüsü nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilerek, ülke genelinde 160 vakanın tespit edildiği aktarıldı.
Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY) tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan’da genellikle sivrisineklerden bulaşan Batı Nil virüsü nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilerek, ülke genelinde 160 vakanın tespit edildiği aktarıldı.
Yunanistan’da genellikle sivrisineklerden bulaşan Batı Nil virüsü vakaları artıyor. Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY) tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan’da Batı Nil virüsü nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilerek, ülke genelinde 160 vakanın tespit edildiği aktarıldı. Açıklamada, vakalardan 98’inin menenjit gibi merkezi sinir sistemini etkileyen rahatsızlıklardan şikayetçi olduğu, 62’sinin ise hafif semptomlar gösterdiği ya da herhangi bir belirti göstermediği belirtildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0