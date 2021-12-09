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"Yumurtaya alerjisi olanlar grip aşısından uzak durmalı"

Havaların soğuması ile birlikte artan mevsimsel grip hakkında bilgi veren Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi KBB Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, grip hastalığında bir artış görüldüğünü belirterek bununla mücadelede aşı olmanın büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Prof. Dr. Kaygusuz, yumurtaya alerjisi olanların bu aşıdan uzak durması gerektiğini vurguladı.

Sağlık 09.12.2021, 11:54 09.12.2021, 12:00
"Yumurtaya alerjisi olanlar grip aşısından uzak durmalı"

Havaların soğuması ile birlikte artan mevsimsel grip hakkında bilgi veren Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi KBB Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, grip hastalığında bir artış görüldüğünü belirterek bununla mücadelede aşı olmanın büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Prof. Dr. Kaygusuz, yumurtaya alerjisi olanların bu aşıdan uzak durması gerektiğini vurguladı.

Fırat Üniversitesi Hastanesi (FÜ) Başhekimi ve kulak-burun-boğaz (KBB) Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, artan grip hastalığına ilişkin bilgi verdi. Soğuk kış aylarında ya da mevsim geçişlerinde insanların en büyük sorunlarından biri haline gelen gripten korunma yöntemlerine değinen Prof. Dr. Kaygusuz, mevsimsel gripte beklenen bir artış görüldüğünü belirterek, bu hastalıkla mücadelede aşı olmanın büyük önem taşıdığını dile getirdi. Son günlerde gripte artış olduğuna dikkat çeken FÜ Hastanesi Başhekimi ve KBB Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, "Bu zaten havaların soğumasıyla doğal olarak beklediğimiz bir sonuç. Sıklıkla yüksek ateş, baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik ve kas ağrılarıyla birlikte seyreden bir hastalık. Özellikle kalabalık ve toplu yerlere girmede bu dönemde kaçınmak lazım. Dışarı çıkıyorsak ya da kapalı ortama gireceksek mutlaka maske takmak lazım" dedi.

Bu hastalıkla mücadelede en önemli silahın ‘grip aşısı’ olduğunu aktaran Prof. Dr. Kaygusuz, "En önemlisi de aşı yapmaktır. Gribe karşı korunmada bugün en önemli tedavi yöntemimiz aşıdır ve aşı çok önemli. Burada da en dikkat etmemiz gereken konu, grip aşısını her yıl yeni bir aşı çıktığı için yaptırmak lazım. Bu çok önemli. Çünkü bir geçtiğimiz yılda en sık görülen virüs tiplerine göre aşılar hazırlanmakta ve bir yıl sonra o aşılar uygulanmakta. Yani 10 yıl önceki grip aşısını bugün yaptırmanız söz konusu değil. Her yıl yenilendiği ve gribe yakalanmamak için özellikle her yıl aşı olmamız gerekiyor. Aşı aylarımız da özellikle eylül ve ekim aylarıdır. Bu aylarda aşı yaptırdığımız zaman hastalık daha yeni çıkacağı için koruyuculuğu daha fazla artıyor. Ancak bu aylarda yaptırma şansınız olmamışsa kasım ve aralık aylarında yaptırabiliriz. Aşının koruyuculuğu genellikle 6 ile 8 ay arasındadır. Özellikle 65 yaş ve üstü, hamile kadınlar, 6 aylıktan büyük ve 5 yaşından küçük olan çocuklar ile kronik rahatsızlığı olan hastalar mutlaka aşı yaptırmalı. Yumurta alerjisi olanlar ve daha önce aşı yapıldığı zaman alerjik herhangi reaksiyon gelişenler aşıdan uzak durmalı" dedi.

"Toplu alanlardan uzak durulmalı"

Toplu mekanlardan uzak durulması gerektiğini bildiren Prof. Dr. Kaygusuz, "Aşı yapmamız halinde hastalığa tekrar çok nadir de olsa yakalanabiliriz. Özellikle ülkemizde kahve kültürü ve kış aylarında toplu mekanlarda bulunma çok yüksek oranda yaşanıyor. Bu mekanlara mümkün olduğu kadar az girmek, toplu taşıma araçlarını mümkün olduğu kadar az kullanmak lazım. Yine kreşlerde ve askeri kışlalarda hastalığın yayılmamasına dikkat edilmeli. Maske kullanmak ve hasta iseniz mutlaka iki gün evde kendinizi izole etmeniz gerekiyor. Bu hem vücudumuzun dinlenip hastalığı yenmesi açısından hem de hastalığın başka insanlara bulaştırılmasının engellenmesi konusunda önemli. Hapşırırken mutlaka mendil kullanmalıyız. Mendiliniz yok ise sağ dirsek içine ya da sol dirsek içine doğru hapşırmalıyız” diye konuştu.

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