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"Yumurtalık kistleri cinsine göre tedavi edilmeli"
Doç. Dr. Gonca Yetkin Yıldırım, yumurtalık kistlerinin yüzde 80 ila 85’inin iyi huylu olduğunu ve 20 ila 44 yaş arası üreme çağındaki kadınlarda görüldüğünü belirterek, “Yumurtalık kistleri genellikle bir şikayete neden olmaz ve rutin kontroller esnasında tespit edilir. Kistler kendi etrafında dönerse ya da patlarsa şiddetli ağrı oluşumu söz konusu olabilir. Yumurtalık kistlerinin 5 cinsi bulunduğu için tedavi türe göre değişir” dedi.
Sağlık 04.11.2021, 09:36