Yumurtalık kanserine yakalanan hastadan 17 santimetrelik tümör çıkarıldı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yumurtalık kanserine yakalanan 45 yaşındaki hastadan 17 santimetre uzunluğunda tümör çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, yumurtalık kanseri teşhisi konulan 45 yaşındaki kadın, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ömer Doğukan Saraç ve ekibinin yürüttüğü ameliyatta, 17 santimetrelik tümör çıkarıldı. Operasyonun başarılı geçtiğini söyleyen Opr. Dr. Saraç, "Hastadan 17 santimetre uzunluğunda tümör çıkarıldı. Bu vesileyle, biz cerrahların bu ameliyatları müthiş bir konforla yapmasını sağlayan tüm anestezici arkadaşların Dünya Anestezi Günü’nü kutlarım" dedi.