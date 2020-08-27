banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Muharrem orucu nedir? Ne zaman tutulur?
Muharrem orucu nedir? Ne zaman tutulur?
Telafi eğitimi başlıyor! İlk ders 31 Ağustos'ta...
Telafi eğitimi başlıyor! İlk ders 31 Ağustos'ta...
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı
Yoksulluk sınırı 7.764 oldu
Yoksulluk sınırı 7.764 oldu

Yüksekova’da vakalar artınca düğün süresi 1 saate düşürüldü

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE KORONA VİRÜS VAKALARININ ARTMASI ÜZERİNE DÜĞÜNLER BİR SAATE DÜŞÜRÜLDÜ

Sağlık 27.08.2020, 13:26
4
Yüksekova’da vakalar artınca düğün süresi 1 saate düşürüldü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde korona virüs vakalarının artması üzerine düğünlerin süresi bir saate düşürüldü.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı başkanlığında 23 Ağustos 2020 günü toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs vakalarının artması üzerine bir dizi karar aldı. Türkiye’de artan vakaların toplum sağlığını ciddi derecede tehdit etmeye başladığına dikkat çekilen kurulda şu kararlar alındı:

"İlçe genelinde, düğün, kına, nişan ve sünnet organizasyonlarının ve merasimlerinin. Saat 16:00 ile 17:00 saatleri arasında 1 saat içerisinde açık alanda veya tüm temizlik, maske ve sosyal mesafe tedbirlerinin alındığı mekanlarda yapılmasına. Herhangi bir şekilde toplu yemek ve ikramların yapılmamasına, düğün, kına, nişan merasimlerinde müzik organizasyonlarının yapılmamasına, halay ve toplu oyunların kaldırılmasına. Yapılacak tüm etkinliklerin öncesinde ilgili kolluk birimlerine ve kaymakamlığa dilekçe ile bilgi verilmesine ve kolluk birimleri gözetiminde yapılmasına. Düğün ve sünnet konvoylarının en fazla 5 araçtan oluşturulmasına nikah törenlerinin ilgili kurumların açık alanlarında kalabalıklar oluşturmadan yapılmasına. Bu Tedbirlerin yerine getirilmesinden düğün sahibinin sorumlu olmasına. 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın mevcut durum içerisinde sağlıklarını tehlikeye atacağından her türlü toplu organizasyonların yapıldığı kalabalık ortamlara girmelerinin, kafe - kahvehane gibi kalabalık olabilecek kapalı mekanlarda bulunmalarının 24 Ağustos 2020 tarihinden itibaren kısıtlanmasına. İlçeye giriş-çıkışın sağlandığı bütün yol kontrol noktalarından ilçeye giriş-çıkış yapan vatandaşlara, filyasyon çalışmalarının etkin sonuç vermesi amacıyla, izolasyon kararlarının denetlenmesi kapsamında kimlik kontrollerinin yapılmasına, toplu taşıma araçlarında, maske takmayan hiç kimsenin araç içerisine alınmamasına, özellikle köy servislerinde hiçbir şekilde ayakta yolcu alınmamasına. Bu hususta denetimlerin sıklaştırılmasına, kurala aykırı hareket eden servis şoförleri hakkında ve ayaktaki yolcu sayısı üzerinden de toplu cezai işlem uygulanmasına. Israri halinde hıfzıssıhha kanunu ve ilgili kanunlar çerçevesinde araç ve sürücüsü hakkında idari ve adli işlemlerin uygulanmasına. oplu taşıma araçlarına, maske takmadan binen kişiler hakkında, "Toplum Sağlığını Tehlikeye Atmak" fiilinden idari işlem yapılmasına. İlçe merkezi, belde ve köylerde bulunan tüm kafe ve kahvehane gibi mekanlardan salgınla mücadele kurallarına uymayanlar, çevreye tabure atarak toplu alanlar yaratıp salgının yayılmasına yol açtıkları tespit edilen mekanlar hakkında kapatma kararı verilmesine, vakaların artmaya devam etmesi halinde tüm ilçede kafe, kahvehane gibi mekanların salgınla mücadele kapsamında Hifzıssıhha Kanunu çerçevesinde kapatılmalarına Toplu bir şekilde piknik organizasyonlarının yapılmamasına yapanlar hakkında idari cezai işlem uygulanmasına. Çadır ya da evlerde kurulan taziyelere katıldığı tespit edilen şahıslar ve taziye sahibi hakkında işlem yapılmasına. Kamyonet kasalarında toplu bir şekilde süt sağmaya gidenler ve araç sahipleri hakkında cezai işlem uygulanmasına. Köy ve merkez mahallelerde, yasağa rağmen, dügün, nişan, kina merasimi, asker uğurlama, toplu yemek davetleri, taziye kurulması halinde, gerekli uyarıda bulunmayan, uyarıya rağmen devam edilmesi halinde, durumu Kaymakamlığa ya da en yakın güvenlik birimine bildirmeyen köy ya da mahalle muhtarı, güvenlik korucusu, din görevlisi, öğretmen gibi kamu görevlileri hakkında işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Yorumlar (0)
banner378
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 27 Ağustos 2020
İmsak 04:47
Güneş 06:19
Öğle 13:11
İkindi 16:54
Akşam 19:52
Yatsı 21:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25