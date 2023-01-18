Yüksekova’da 2 bine yakın kişi kanser taramasından geçirildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Devlet Hastanesi bünyesindeki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) görevlileri tarafından 2022 yılı içerisinde 2 bine yakın vatandaşı kanser taramasından geçirildi.

İlçede daha önce Van ile Hakkari’deki KETEM’lere gitmek zorunda olan hastalar, artık Yüksekova Devlet Hastanesi bünyesindeki KETEM’de muayene olabiliyorlar. KETEM’de çalışan görevliler, ilçe merkezi ve köylerini tek tek gezerek erken teşhis için vatandaşları taramadan geçirirken, aynı zamanda konuyla ilgili bilgilendiriyorlar. KETEM’de görevli doktorlar tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 2022 yılında 2 bine yakın vatandaş taramadan geçirilirken, 2023 yılında ise hedeflerinin 7 bine yakın tarama olduğu belirtildi.

“Yüksekova’da iyi bir KETEM hizmeti için çalışıyoruz”

Yüksekova İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Nurdan Demirel Beğceoğlu, 40-60 yaş arasındaki kadınlarda 2 yılda bir mamografi çektirdiklerini belirterek, “Rahim ağzı kanseri için 30 ile 65 yaş arasındaki kadınlarımızda 5 yılda bir smear HPV ve DNA örneğini alıyoruz. 50 ile 70 yaş arasındaki tüm erkek ve kadın vatandaşlarımızın da 2 yılda bir gizli kan taramasını yapıyoruz. Biz burada kolon, rahim ve meme kanseri için taramalar yapıyoruz. Bunun içinde Yüksekova Devlet Hastanemizde bir birim oluşturduk. Hafta için her gün saat kaç olursa olsun gelip örneğinizi verebilirsiniz, mamografinizi çektirebilirsiniz, smear örneğini verebilirsiniz, kan testini verebilirsiniz. Aynı şekilde bize aile hekimlikleri üzerinden ulaşabilirsiniz. Araç sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımıza da biz yardımcı oluyoruz. Bahar, yaz ve sonbahar aylarında gezici aracımızla köy köy gezip uygun yaştaki bütün kadınlardan smear örneğini alıyoruz, rahim ağzı kanser taramasını yapıyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır. Etkin bir tarama programı için hedef nüfusun yüzde 70’inden fazlasını taramaya katılmış olması gerekiyor. Son bir yılda Yüksekova’da bin kadına meme kanseri taramasını yaptık. 700’den fazla kadına da rahim ağzı kanser taraması yaptık. Ben bu sene hedef olarak 3 bin kadına rahim ağzı kanseri, 4 bin kadına da meme kanseri taraması gibi bir hedef koyduk” dedi.