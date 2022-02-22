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Yüksek vaka sayısına rağmen maske satışları düştü

Koronavirüs vaka sayılarının hala yüksek olmasına karşın maske satışlarının önceki dönemlere göre azalması dikkat çekerken cadde ve sokaklarda birçok vatandaşın maske kullanmadığı görülüyor.

Sağlık 22.02.2022, 09:56
Yüksek vaka sayısına rağmen maske satışları düştü

Koronavirüs vaka sayılarının hala yüksek olmasına karşın maske satışlarının önceki dönemlere göre azalması dikkat çekerken cadde ve sokaklarda birçok vatandaşın maske kullanmadığı görülüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı son verilere göre Eskişehir’de haftalık koronavirüs vaka sayısı artarak 100 bin kişide 640,61 kişiye ulaştı. Pandeminin ilk dönemlerine göre açıklanan vaka ve ölüm sayısının hala yüksek olmasına rağmen maske satışlarında azalma görüldüğü belirtildi. Bunun yanında vatandaşların, kalabalık caddelerde maske takmaması “insanlar maske kullanmayı bıraktı mı?” sorusunu akla getirdi. Birçok vatandaş bu soruya karşın maske kullanma alışkanlıklarının devam ettiğini savunurken, bazıları ise maske takmaktan sıkıldıklarını söyledi. Eskişehirli eczacılar ise satışlarda düşüş yaşanmasının, vatandaşların maske kullanmayı bırakmasından kaynaklandığını belirttiler. İnsan yoğunluğunun olduğu cadde ve sokaklarda çekilen görüntüler de ise çoğu vatandaşın maske kullanmayı bıraktığı görülüyor.

“10 paket maske satıyorsak bu rakam 2-3 pakete düştü”

Eskişehir’de uzun yıllardır eczacılık yapan Berkan Akyıldız, maske ve dezenfektan satışlarında büyük ölçüde azalma yaşandığını söyledi. Satışlarda yaklaşık yüzde 75 oranında düşüş olduğunu belirten Akyıldız, maske pahalıyken bile daha fazla satış yaptıklarından bahsetti. Eczacı Akyıldız bu durumu şöyle anlattı:

“Geçen seneye nazaran maske satışları epey azaldı. Toplum olarak korkumuz azaldı diye düşünüyorum. Maske kullanımı azaldı, bunula beraber dezenfektan kullanımı da ciddi miktarda azaldı. Biz halkımızı bu konuda devamlı uyarmaya çalışıyoruz. Salgın henüz bitmedi, hatta şiddetlenerek devam etmekte. ‘Salgın hafifledi’ veya ‘zayıfladı’ gibi söylemler söz konusu değil. Kesinlikle halkımız maske ve dezenfektan kullanımına devam etmeli. Rakam olarak net bir şey söyleyemesem de maske satışları dörtte bire düştü diyebilirim. Mesela 10 paket maske satıyorsak şimdi bu rakam 2 veya 3 pakete düştü. Bu da yüzde 75 oranında bir azalmaya tekabül ediyor. Maske fiyatları pahalıyken çok daha fazlası satılıyordu. Ya bir maskeyi 10 gün kullanmaya başladık ya da hastalığı artık hafife alıyoruz, onu gösteriyor.”

“Ciddi miktarda düşüş var”

Eczacı ve aynı zamanda farmakoloji uzmanı olan Çağatay Erad da virüsten korunmayı sağlayan ürünlerin artık satılmadığından bahsetti. Maske kullanımının hastalığın şu anki seyri açısından çok önemli olduğundan bahseden Erad, “Maske ve el dezenfektanı satışlarında ciddi miktarda düşüş var. Aslında maske şu anda hastalığın seyri açısından çok önemli çünkü hem bulaşmasını hem de sizin aldığınız virüs miktarını azaltıyor. Eğer siz az miktarda virüs alırsanız, hastalığınızın daha hafif geçme ihtimalini arttırırsınız. Bu nedenle ben herkese kalabalık ve kapalı yerlerde maske kullanmalarını tavsiye ediyorum. Hem kendi hem de sevdiklerinin sağlığı açısından” dedi.

“Maske taktığım zaman nefes alamıyorum”

Artık maske kullanmaktan sıkıldığını ve mecbur kalmadıkça maske takmadığını söyleyen Eskişehirli Huriye Azgın, “Vakalar arttı çünkü insanlar çok sıkıldı artık maske takmaktan. Yani artık takmak istemiyoruz. Bence yasaklar da kalkmalı bir an önce, zaten herkes aşılandı. Bence yasakları, tedbirleri bir an önce kaldırmalılar. Burun etlerim rahatsız biraz, maske taktığım zaman nefes alamıyorum. Kapalı bir alana girdiğimde takmak zorunda kalıyorum ama o da mecburen yani. Yoksa gönlümüzle taktığımız söylenemez. Vakalar her kış artıyor, artık insanlarda bağışıklık gelişti. Sürü psikolojisi, biri takmayınca kimse takmıyor” dedi.

“Maskeyle uyuduğumu biliyorum”

Maske takmayan vatandaşlara sitem eden Enis Soydan ise, maskesiz dışarı çıkmadığını söyledi. Maske kullanmayı alışkanlık haline getirdiğini belirten Soydan sözlerine şöyle devam etti:

“Kimisi ‘Nefes alamıyorum’ diyerek maske takmıyor. Hiçbir sorunları da yok forsları için takmıyorlar. Ben maskemi rahat konuşabilmek için indirdim. Maskesiz gezmem ben. Tramvayda, otobüste ve minibüste yasak. Ben maskeyle uyuduğumu biliyorum. Unutmuşum, ağzımda kalmış öylece. Ben her gün maske takarım. Hastaneyle uğraşmak ya da torunlarıma bulaştırmak yerine en iyisi maske takmak. Herkesin takması lazım ama gençliklerine mi güveniyorlar anlamadım. Maskenin tanesi 1 lira. Ben en iyisini 2,5 liraya alıyorum. Üç günde bir değiştiriyorum”

“Tenha yerlerde biz de takmıyoruz”

Emekli bir vatandaş olan Eskişehirli Sedat Özdemir, kalabalık yerlerde maske taktığını belirtti. Herkes gibi bu durumdan sıkıldığını söyleyen Özdemir, yine de maske kullanmayı bırakmadığından bahsetti. Özdemir, “İnsanların yarısı maske takıyor, yarısı takmıyor. Kendisini bilen takıyor, kendini bilmeyen takmıyor. Tenha yerlerde biz de takmıyoruz. Şimdi sizinle konuşmak için çıkardım maskeyi. Kalabalıkta gezerken takarım ama tenha yerlerde çıkartırım. Sıkılmaz olur muyuz ya şu hastalık bitse de kurtulsak. Öyle değil mi sizce de?” dedi.

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