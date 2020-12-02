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YÜKSEK TEST ÜCRETİNİ GERİ ALABİLİRSİNİZ!

Covid-19 test maliyetinin 10 TL’nin altında olduğu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Buna rağmen; testin 250 liraya satılmasının hukukumuzda, aşırı yararlanma (gabin) yasağı denilen bir kurala aykırı olduğunu belirten Sözleşme Hukuku Uzmanı Doç. Dr. Umut Yeniocak, mağdur kişilerin dava açma haklarının olduğunu belirtti.

Sağlık 02.12.2020, 13:31
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YÜKSEK TEST ÜCRETİNİ GERİ ALABİLİRSİNİZ!

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Yeniocak, koronavirüs testi için talep edilen yüksek ücretlerin geri alınabileceğini söyledi.

 

Yeniocak;  bir şeyi satan kişinin müşterinin zor durumda kalmasından yararlanarak ücretlerde yaptığı artışın hukukumuzda aşırı yararlanma (gabin) yasağı denilen kurala aykırı olduğunu belirtti.

 

BİR YIL İÇİNDE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURUN!

 

Bu kurala göre mağdur kişilerin ödediği fazla miktarın iadesini talep edebileceğini söyleyen Umut Yeniocak “Bunun için, bir yıl içinde tüketici hakem heyetine başvurmaları gerekir. Sağlık Bakanlığının 250 TL tavan ücret belirlemiş olması, mağdur kişilerin bu davayı açma haklarını ortadan kaldırmaz” dedi.

 

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