banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
TOGG'dan açıklama geldi; 'Fiyat 2022'den önce...'
TOGG'dan açıklama geldi; 'Fiyat 2022'den önce...'
Bakan Selçuk: 'Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de geçilecek'
Bakan Selçuk: 'Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de geçilecek'
Hasret bitti! Futbolseverler halı sahalara geri döndü...
Hasret bitti! Futbolseverler halı sahalara geri döndü...
Harabeye çevirdiler! Yoros Kalesi'nin hali içler acısı...
Harabeye çevirdiler! Yoros Kalesi'nin hali içler acısı...

Yrd. Doç. Dr. Çimen: “Kalp hastalıklarının önlenmesinde tarama çok önemli”

ÇOCUK KARDİYOLOJİ UZMANI YRD. DOÇ. DR. DERYA ÇİMEN, HER 100 BEBEKTEN BİRİNİN KALP HASTALIĞI İLE DOĞMA RİSKİ OLDUĞUNU BELİRTTİ.

Sağlık 13.08.2020, 09:28
5
Yrd. Doç. Dr. Çimen: “Kalp hastalıklarının önlenmesinde tarama çok önemli”

Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Derya Çimen, bebeklerde kalp hastalıklarının önlenmesinde taramanın önemine değinerek, her 100 doğan bebeğin bir tanesinde kalp hastalığı ile doğma riski olduğunu söyledi.

Medova Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Derya Çimen, Çocuk Kardiyolojisi’nin öneminin çocuk kalp hastalıkları önlenebilir olmasından kaynaklandığını ifade etti.

“Her 100 doğan bebeğin bir tanesinde kalp hastalığı ile doğma durumu var”

Kalp hastalıklarının önlenebilmesi için öncelikle tanı koyulması gerektiğini ifade eden Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Çimen, “Kalp hastalıkları sıklığı da her bin doğumda 12, kabaca yüzde 1 şeklinde dediğimiz zaman her 100 doğan bebeğin bir tanesinde kalp hastalığı ile doğma durumu var. Kalp hastalıklarının tanısı anne karnından itibaren fetal ekokardiyografi denilen bir işlemle konulabilir. Biz genellikle çocuk kardiyologları hastanede hizmet verenleriz. Çalıştığımız yerler çoklu doktorların olduğu özellikle kadın doğum doktorlarının da sayıca fazla olduğu yerler olduğu için kadın doğum takibindeyken bebeklerin 20. haftaya yakın ve 20. haftadan sonra anne karnındayken bebeğinin kalbinin yapılarak bu kalp hastalıklarına erkenden ulaşabiliyoruz. Anne karnındayken kalp hastalarına ulaştığımız zaman doğum yerini, zamanını belirleyerek bebeklerin daha erken tanı alarak iyileşmelerine fırsat veriyoruz” dedi.

“Her bebeğin kalbini incelemeyi çok istiyoruz”

Kalp doktorları olarak her bebeğin kalbini incelemeyi çok istediklerini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Derya Çimen, “Maalesef gerek fiziki durumlar gerek bizim sayımızın az olması buna imkan vermiyor. Ancak, dediğim gibi çalıştığımız hastanelerde çocuk hekimi arkadaşların ve kadın doğumcuların sayıca fazla olması kalp hastası bebeklere ulaşmamızı kolaylaştırıyor. Mesela kadın doğum takipleri sırasında ultrason eşliğinde kadın doğum doktorumuz bakarken bebekteki kalp deliği dediğimiz normalde olması gereken oluşumların olmadığını görerek bize yönlendirebiliyor. Doğduktan sonra çocuk doktoruna sarılık için ve ya kilo alamıyor diye gittiğinde çocuk doktoru kalbini dinlediği zaman kalp üfürümünü duyaraktan bize yönlendirebiliyor” diye konuştu.

“Kalp hastalıklarının önlenmesinde tarama çok önemli”

Kalp hastalıklarının önemine de değinen Yrd. Doç. Dr. Çimen, “Kalp hastalıkları önlenebilir hastalıklardır, en azından bir kısmı. Kalp hastalıklarının önlenmesinde tarama çok önemli. Mutlaka anne karnındayken kalp ultrasonu incelemesiyle ve doğduktan sonra da kalpte üfürüm duyulan her bir çocuğun mutlaka bir çocuk kardiyoloji hekimi tarafından kalbinin incelenmesini önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner378
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 13 Ağustos 2020
İmsak 04:27
Güneş 06:05
Öğle 13:14
İkindi 17:04
Akşam 20:13
Yatsı 21:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25