Yozgat’ta keneden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi

Yozgat’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle tedavi gören 55 yaşındaki erkek hastanın hayatını kaybetmesiyle bu yıl keneden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi. Uzmanlar ise Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yozgat’ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı neden olan kene, özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar için risk oluşturmaya devam ediyor. Kentte, 2022 yılı içinde toplam 2 bin 683 kişi vücuduna kene yapışması şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurdu. Kene vakasının en yoğun oluğu ilçe ise Akdağmadeni ilçesi oldu. Kene yapışması sonucu 58 kişi tedavi amacıyla başka illere sevk edilirken Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki H.D.’nin hayatını kaybetmesiyle keneden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Uzmanlar ise kırsal kesimlerde ve vakaların çok görüldüğü bölgelerdeki vatandaşların keneye karşı dikkatli olmalarını ve tedbir almalarını önerdi. Yozgat Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Dilek Yılmaz, “Yozgat ilimizde kene vakalarını çok görüyoruz. Yaklaşık 2 bin 700 kişinin vücudundan sağlık kuruluşlarımız tarafından kene çıkartıldı. Kene risk oluşturduğu için kırsal kesime çıkarken, orman, bağ, bahçe, tarla ve piknik alanlarına giderken vatandaşlarımız kıyafetlerini açık renkte tercih etmemeliler ve pantolon paçalarını çoraplarının içerisine sokmamalılar. Kırsal kesimden döndükten sonrada hemen vücutlarını kontrol etmeleri gerekiyor. Özellikle saç dipleri, kulak arkası, koltuk altı, göbek deliği ve kasıklar dahil olmak üzere ve keneyi de gördükleri anda hemen çıkartmalarını istiyoruz. Kendileri çıkaramıyorlarsa bir an önce sağlık kuruluşuna başvurmaları ve çıplak elle keneye temas etmemeleri gerekiyor. Bir eldiven ya da poşet yardımıyla çıkarmaları gerekiyor” dedi.

Kene ısırması sonrası belirtilerin en erken 1 ila 3 gün arasında en geç ise 9 gün içerisinde ortaya çıktığını belirten Yılmaz, “Vatandaşların kene ısırması sonrası ilk 10 gün içerisinde kendilerini ateş, bulantı, kusma, iştahsızlık, halsizlik, kas ve baş ağrısı yönünden gözlemlemeleri gerekiyor. Bu şikayetlerden bir ve birden fazlası olursa acilen sağlık kuruluşuna başvurmalarını öneriyoruz. Kene hastalığından korunmak için etkin bir aşımız yok, destek tedavisi veriyoruz. Kırsal kesimde özellikle kene vakalarının çok görüldüğü bölgelerdeki vatandaşlarımız kene konusunda dikkatli olmalı ve tedbirlerini almalılar.” şeklinde konuştu.