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YÖK Başkanı Özvar: "(Covid-19 aşıları) Üniversitelerde öğrencilerde aşılanma oranı yüzde 79’a ulaşmış, öğretim elemanlarında ise yüzde 90 seviyelerini geçmiştir."
YÖK Başkanı Özvar: "(Covid-19 aşıları) Üniversitelerde öğrencilerde aşılanma oranı yüzde 79’a ulaşmış, öğretim elemanlarında ise yüzde 90 seviyelerini geçmiştir."
Sağlık 02.11.2021, 11:13
YÖK Başkanı Özvar: "(Covid-19 aşıları) Üniversitelerde öğrencilerde aşılanma oranı yüzde 79’a ulaşmış, öğretim elemanlarında ise yüzde 90 seviyelerini geçmiştir."