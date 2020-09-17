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Yoğun bakımdaki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in son test sonucu negatif çıktı
YOĞUN BAKIMDAKİ COVİD-19 TEDAVİSİ DEVAM EDEN ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUHİTTİN BÖCEK’İN, SON KONTROL PCR TESTİNİN NEGATİF ÇIKTIĞI BİLDİRİLDİ. BÖCEK, 17 AĞUSTOS’TA KOVİD-19 TESTİNİN POZİTİF ÇIKTIĞINI DUYURMUŞTU.
Sağlık 17.09.2020, 13:01
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Yoğun bakımda Covid-19 tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, son PCR testinin negatif çıktığı bildirildi. Böcek, 17 Ağustos’ta Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Başkan Muhittin Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiğine dikkat çekilerek, kontrol amaçlı alınan PCR testinin negatif çıktığı, kliniğinin stabil olduğu bildirildi.
17 Ağustos’ta sosyal medya hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Böcek’in hastanede takibine başlanmış, durumu ağırlaşınca 7 Eylül’de yoğun bakım ünitesine alınmıştı.
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