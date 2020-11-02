Yoğun bakıma kaldırılmıştı!

Kanal 7 ve TRT ekranlarında uzun yıllar program yapan 51 yaşındaki ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Kötü haberi oğlu, yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Ünlü sunucu 3 gün önce sosyal medya hesabından bu mesajı paylaşmıştı: "En sonunda ben de koronaya yakalandım. Gerçekten çok zor bir hastalıkmış. Başım, kaslarım, eklemlerim ağrıdıkça, 'babam nasıl dayandı bu acılara' dedim. "