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Yoğun bakıma kaldırılmıştı!

Koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alınan İkbal Gürpınar'ın oğlu, ünlü sunucunun sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Oğlu, yaptığı son paylaşımla Gürpınar'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdi.

Sağlık 02.11.2020, 12:36
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Yoğun bakıma kaldırılmıştı!

Kanal 7 ve TRT ekranlarında uzun yıllar program yapan 51 yaşındaki ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Kötü haberi oğlu, yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Ünlü sunucu 3 gün önce sosyal medya hesabından bu mesajı paylaşmıştı: "En sonunda ben de koronaya yakalandım. Gerçekten çok zor bir hastalıkmış. Başım, kaslarım, eklemlerim ağrıdıkça, 'babam nasıl dayandı bu acılara' dedim. "

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