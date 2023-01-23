Yoğun bakım hastalarında oluşan basınç yaraları için Türkiye’de yeni yöntem uygulanacak

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) projesiyle hareket kısıtlılığı ve dolaşım problemi olan hastalarda sık görülen bir sağlık problemi olan basınç yaralarının iyileştirilmesi için Türkiye’de yeni bir yöntem ile ilk çalışmalar yapılacak.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden Arş. Gör. Özge Uçar’ın yürütücüsü olduğu proje, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenmeye değer bulundu. TÜSEB A Grubu Acil Ar-Ge Proje Destek Programı çerçevesinde hazırlanan “Basınç Yarası Bakımında Topikal Hemoglobin ile Yapılan Pansumanların Yara İyileşmesi ve Maliyete Etkisi” adlı proje ile bu alanda Türkiye’deki araştırmalar yapılacak.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu İlçe’nin danışmanlığındaki projede Bartın Devlet Hastanesi hekimlerinden Yoğun Bakım Uzmanı Uzm. Dr. Mustafa Canbaz da görev alacak.

Proje hakkında bilgiler veren Uçar, “Desteklenen proje ile günümüzde sağlık bakımında kalite göstergesi olarak kabul edilen basınç yaralarının tedavisi ve bakımında yenilikçi bir yöntem olarak topikal hemoglobin kullanımı ilk defa araştırılacaktır. Çalışmanın Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir devlet hastanesinde tedavi gören yoğun bakım hastaları ile gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu yöntem ile hareket kısıtlılığı ve dolaşım problemi olan hastalarda sık görülen bir durum olan basınç yaralarının hızlı ve etkin bir şekilde iyileşmesi beklenmektedir. Araştırma, yara bakımında primer rol üstlenen hemşireler ve sıklıkla basınç yaralanması problemi yaşayan hastalar açısından büyük fayda sağlayacaktır” dedi.

Gerçekleştirilecek proje dolayısıyla Arş. Gör. Özge Uçar ile birlikte proje ekibini tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “İnsan merkezli bir anlayış temelinde yaptığımız tüm çalışmalarda hep daha iyiye ulaşma konusunda gayret gösteriyoruz. Bilginin üretime, üretimin topluma ulaşması hedefiyle uygun ve etkili çözümlerle geleceğimize değer katıyoruz. Bu düşüncelerle ‘Üreten Üniversite’ idealine katkı sunan çabaları dolayısıyla Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Sevim Çelik ile tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sağlık bilimleri ve teknolojileri alanındaki stratejileriyle bizlere destek olan TÜSEB Başkanımız Prof. Dr. Erhan Akdoğan’a teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca yarınlarımıza değer katma yolunda yönlendirici ve yüreklendirici yaklaşımları için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.