Yıllarca sinüzit ve alerji sanıldı, beyin omuriliğinde kaçak tespit edildi

Yıllarca sinüzit ve alerji zannedilerek tedavi gören hastaya beyin omurilik sıvısı kaçağı tanısı kondu, hasta “Endoskopik Beyin Omurilik Sıvısı kaçağı Tamiri’’ ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Medicana Sivas Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Öğretim Üyesi Dr. Adnan Ekinci, yıllarca sinüzit ve alerji tedavisi gören bir hastasında Beyin Omurilik Sıvı kaçağı olduğunu tespit etti. Beyin omurilik sıvısının çeşitli nedenlerle beyinden burun içerisine akması olarak tanımlanan bu hastalığa Ekinci, faklı bir tedavi yöntemi izledi. Dr. Adnan Ekinci, hastaya “Endoskopik Beyin Omurilik Sıvısı kaçağı Tamiri’’ ameliyatı uyguladı. Burundan kamera ile girilerek uygulanan yöntem ile beyin zarında ki hasar tamir edilerek hasta sağlığına kavuştu.

Hastaya endoskopik beyin omurilik sıvısı kaçağı ameliyatı yapıldı

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Öğretim Üyesi Dr. Adnan Ekinci, ameliyata ilişkin açıklamalarda bulundu. Dr. Ekinci, “Hastamız yaklaşık 3-4 yıldır burun sağ taraftan berrak renkte su damlaması şeklinde sıvı geldiğini belirtti. Daha önce birçok defa başka sağlık kuruluşuna başvuran hastaya sinüzit ve alerji tanısıyla çok sayıda tedavi verilmiş. Hastanın şikayetleri gerilememesi üzerine hastanemize başvurdu. Yapılan muayenede ve tetkikler sonucunda burun sağ tarafta beyin omurilik sıvısı kaçağı olarak değerlendirilip hastaya ameliyat önerildi. Yapılan endoskopik ameliyatta ön kafa tabanında açıklık olan yer tespit edildi ve buradan beyin omurilik sıvısının burun içerisine aktığı gözlendi. Kafa tabanındaki açıklık/defekt tamir edildi. Tamir için yine hastanın kendi dokuları kullanıldı. Burun septumdan alınan mukoza ve kıkırdak greft ile çok katlı tamir yapıldı. Doku yapıştırıcısı kullanılarak greftler yerlerine tespit edildi” şeklinde konuştu.

Ameliyat deneyim ve teknik altyapı gerektiriyor

Adnan Ekinci ameliyat esnasında ve sonrasında herhangi bir komplikasyon olmadığını belirterek,“ Burun içerisine kendiliğinden eriyen tamponlar kullandık, ameliyat sonrasında hastamız 2 gün hastanede yatarak tedavi görmüştür, sonrasında haftalık kontrollere gelmek üzere taburcu edilmiştir. Hastaya kafa içi basıncının artmasını önlemek amaçlı 3-4 hafta ağır iş yapmaması, yatak istirahati, öksürmemesi önerildi, ayrıca kabız olmasını önlemek içinde tedaviler verildi’’ dedi. Öte yandan bu ameliyatın KBB ameliyatları arasında teknik olarak altyapı ve deneyim gerektirdiğini dile getiren. Dr. Adnan Ekinci beyin omurilik sıvısının burundan gelmesinin doğuştan olabileceği gibi, travmatik nedenlere ve daha önce geçirilmiş burun ameliyatlarına bağlı olarak gelişebileceğini söyledi. Ekinci, bu hastalığın tedavi edilmediğinde menenjit gibi, beyin zarı enfeksiyonlarına yol açabileceğini ve bu tür ameliyatların Kulak Burun Boğaz açısından deneyim, teknik altyapı ve donanım gerektirdiğini ifade etti.