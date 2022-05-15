Yılın farklılaşan sağlık markası ödülü sahibini buldu

Türkiye’nin tüm şehirlerinden üniversite öğrencilerinin katıldığı Geleceğimin Sorumluluğu Yaşama Sanatı yarışmasının sonuçları açıklandı.

Bu yıl ki ödül töreni, İstanbul’da gerçekleşti. Toplamda 23 kişi ve marka çeşitli alanlarda “Yılın Eni” olarak belirlendi.

Romatem Sağlık Grubu ‘Yılın Farklılaşan Sağlık Markası’’ seçildi. Ödülü Romatem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. ve Operasyonel Direktör Sinem Çamur aldı.

Ödül sonrası açıklama yapan Sinem Çamur Rometem Ailesi olarak her geçen gün yüksek teknoloji ve yenilikçi tarafımızla büyüyerek hem ülke ekonomisine hem de istihdama katkı sağlıyoruz. Türk ve yabancı hasta kabulünde hızlı aksiyonlar alarak sağlık turizmindeki ekonomik çarkların dönmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu ödül bizler için çok anlamlı. 81 ilden birçok genci içinde barındıran bu ödül için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, bu sorumluluk ile daha çok yenilikçi çalışmalar içerisinde olacağımızı bildirmek istiyoruz’’ dedi.