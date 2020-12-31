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Yılbaşı sofrasına aç oturmayın!
Yılbaşı gecesi sofrası için günler öncesinden hazırlıklar yapılır ve birbirinden lezzetli yemekler hazırlanır. Farklı çeşitlerin bir arada olduğu gecede aşırı ve geç saatlere kadar yemek yemek, bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir.
Sağlık 31.12.2020, 12:48
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Özellikle şeker hastalığı, hipertansiyon, kalp hastalığı gibi kronik rahatsızlığı olanlar daha dikkatli ve kontrollü olmalıdır. Biruni Üniversite Hastanesi Diyetetik ve Beslenme Uzmanı Gamze Çakaloğlu, yılbaşı gecesi ve yeni yılın ilk günü için sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu.
- 31 Aralık günü, güne sağlıklı bir kahvaltı ile başlayın. Öğün atlamadan, öğle yemeğinde düşük enerji içeren besinler tercih edin.
- Akşama doğru açık havada veya evinizde yapabileceğiniz 30 - 45 dakikalık yürüyüş veya egzersiz metabolizmanızı düzenlemeye yardımcı olacaktır.
- Gün içerisinde belirli aralıklarla 10 - 14 bardak su için.
- Yılbaşı sofrasına çok aç bir şekilde oturmayın. Yemekten 1-2 saat öncesinde çorba, kuruyemiş (ceviz, badem, fındık), kuru meyve, taze meyve, çorba, salata, yoğurt ve yoğurtlu mezeler (mayonezsiz) gibi düşük kalorili besinler tüketebilirsiniz.
- Ana yemek bir yılbaşı klasiği olan fırında hindi ve kestaneli pilav olacak ise yanında, diğer karbonhidrat çeşitleri olan, patates püresi, makarna veya ekmek tüketmeyin.
- Ana yemekte bol yağlı ve soslu, sindirimi zor etler yerine az yağlı, sindirimi daha kolay etler tercih edebilirsiniz. Bol sebzeli, fırında, haşlama veya ızgara olarak hazırlanmış derisiz hindi eti, et, tavuk ve balık iyi bir seçimdir.
- Yemekler kızartma, kavurma işlemleri yerine; haşlama, ızgara, buğulama veya fırında pişirme yöntemleri ile hazırlanmalıdır.
- Yemekten sonra hamur tatlıları ile devam etmek yerine meyve veya meyve tatlıları tercihi kalori alımını azaltacaktır. Örneğin meyve tabağı ya da kabak veya ayva tatlıları gece boyunca kalori alımını dengeleyecektir.
- Tercihiniz sağlıklı atıştırmalıklardan yana olsun. Kavrulmuş ve tuzlu kuruyemişler, tuz ve yağ oranı yüksek cipsler, kanepe, kuru pasta yerine kuru üzüm, beyaz leblebi, çiğ ve tuzsuz kuruyemişler tüketebilirsiniz. Ancak tüketirken ölçülü davranmalısınız.
Yılbaşı gecesinden sonraki gün;
- Güne hafif bir kahvaltı ile başlayın. Özellikle kahvaltıda poğaça, simit, açma, reçel, bal yerine lor peynirli yeşil bir salata ya da yulaf kepeği ve yoğurtla hazırlanmış bir kahvaltı seçimi daha uygun olacaktır.
- Öğlen ve akşam öğünlerinde da dengeyi korumak için antioksidandan sebzeler tercih etmelisiniz. Likopen içeren domates, kükürtlü bileşikleri içeren lahana, pırasa, brokoli, karnabahar veya enginar, kereviz gibi sebzelerden yapılmış çorbalar veya yemekler tercih edebilirsiniz.
- Gün içinde ara öğünler olarak ödem söktürücü özelliği olan meyveler (mango, ananas, greyfurt) ve bitki çayları (kiraz sapı, mısır püskülü, avokado yaprağı, maydanoz gibi) tercih edebilirsiniz.
- Yeni yılın ilk günü de evde en az 60 dakika egzersiz yapmayı ihmal etmeyin.
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