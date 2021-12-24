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Yılbaşı gecesinde fazla kaçırılan yemekler başınızı ağrıtmasın

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. İrem Aksoy, yılbaşı gecesi ve ertesi günün beslenmesi hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Sağlık 24.12.2021, 09:54
Yılbaşı gecesinde fazla kaçırılan yemekler başınızı ağrıtmasın

Koca bir yılı geride bırakmanın hüznü veya mutluluğuyla birlikte yeni bir yılı keşfetmeye başlamak için yılbaşı geceleri çok özeldir. Aile veya arkadaşlarla planlamalar erkenden yapılır ve geleneksel yılbaşı sofraları özenle kurulur. Yılbaşı masasının iştah açıcı hali ve dolayısıyla kaçırılan fazla yemekler ve içecekler baş ağrısı, yorgunluk ve mide sorunları gününüzü kâbusa çevirmemeli. Yılbaşı planları sağlıklı beslenme ve kilo yönetimi göz ardı edilmeden de yapılmalıdır.

Aile veya arkadaşlarla birlikte kurulan yılbaşı sofralarının arka planında abartılan yemekler, içecekler ve en çok da sağlıklı olmayan atıştırmalıklar bulunabilir. Diyet programı dâhilinde olan ve ideal ağırlığa ulaşmayı hedefleyenler için ikilemli dolayısıyla stresli bir gece olabilir. Bu durumda sürdürdüğünüz diyet programının dışına çıkabilir kendinizi biraz şımartmak isteyebilirsiniz.

Yılbaşında alınan kalori ve tüketilen yiyeceklerin içeriği ile ilgili sonradan yaşanabilecek pişmanlıkla birlikte yeni yıla başlamak istemiyorsanız aşağıdaki önerilere göz atmanızda fayda var.

  • Yılın son gününe uyandığınızda hafif bir yürüyüş veya egzersiz size iyi gelecektir.
  • Sonrasında ise yılbaşı sofrasında tüketeceğiniz besinleri ve içecekleri düşünüp kendinizi gün boyu aç bırakmayın, hafif öğünlerle birlikte akşamı beklemenizde fayda var.
  • Akşamki beslenme planınızı yapıp daha az kaçamaklı bir yılbaşı gecesi atlatabilirsiniz.

Gelelim yılbaşı sofrasına…

  • Sizi ve midenizi tatmin edecek lezzette ve içerikte olan ayrıca sizi mutlu edecek besinlerle beslenin. Sofranızda kalori yoğunluğu düşük, dengeli ve besleyici besinler yer alsın. En önemlisi ihtiyacınız olandan fazlasını tüketmemeye çalışın. Böylece aşırıya kaçmadan; yeterli ve dengeli beslenmek yılbaşı ve sonrasında kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.
  • Yılbaşı yemeğinize uzun süreli açlıkla başlamak, porsiyon kontrolü ve doygunluk hissinizi olumsuz etkileyecektir. Bu sebeple yemeğinizden birkaç saat önce hafif bir öğün yapabilirsiniz.
  • Yemeğinize su ile başlayabilir, çorba ve salata ile devam edebilirsiniz. Ana yemek, yardımcı yemek ve mezeleri ihtiyacınız olan porsiyonlarda tabağınıza alabilir, eşlik eden içeceklerinizi kalori yoğunluğuna ve karbonhidrat içeriğine göre ayarlayabilirsiniz. Yemeklerinizi ailenizle veya arkadaşlarınızla sohbet ederek normal yavaşlıkta yemeye devam edebilirsiniz.
  • Kalori yoğunluğu yüksek tatlılardan ziyade daha hafif ve düşük kalorili tatlıları tercih edebilirsiniz.
  • Paketli atıştırmalıklardan ve kızartmalardan uzak durmaya çalışarak atıştırmalık olarak porsiyonları büyütmeden kuruyemişler ve meyveler tercih edebilirsiniz.
  • Uyumadan hemen öncesine kadar bir şeyler atıştırmayıp, en azından 2 saat öncesinde kalori alımınızı durdurabilirsiniz.
  • Yemek ve içecek seçimlerinizi, size rahatsızlık vermeyecek aksine iyi hissettirecek yiyecek-içeceklerden yana kullanabilirsiniz.

Gelelim yeni yılın ilk sabahına…

  • Yeni yıl hedefleriniz her ne olursa olsun sağlıklı ve dengeli bir beslenme tarzı benimsemek, hem yakın hem de ileri dönemde sağlık açısından fayda sağlayacaktır.
  • Yeni yıl sabahında, tartıda yüksek rakamlar görmek sizi endişelendirmesin. Yılbaşı gecesi karbonhidrat ve tuz içeren besinleri abartmanızdan dolayı vücudunuz su tutmuş olabilir. Bu durumda gün içerisindeki su tüketiminizi iyi bir seviyede tutarak iyi hissetmenize destek olacak 1-2 fincan bitki çayı da içebilirsiniz.
  • Önceki akşam tükettiğiniz besin ve içeceklerin enerji, tuz ve karbonhidrat içeriğini dikkate alarak daha tuzsuz ve hafif besinlerle öğünlerinizi yapabilirsiniz.
  • Hafif ve besleyici bir kahvaltıdan sonra uzun süre kendinizi aç bırakmadan dengeli ve yeterli öğünlerle beslenin. Ana öğünlerinizde bol yeşillikli salata ve ek olarak yumurta, balık gibi daha az yağlı proteinler, ara öğünlerde ise hafif meyveler ve kuruyemişler tercih edebilirsiniz.
  • Yürüyüşler veya egzersizler, enerji harcamanızı artırmakla beraber kendinizi iyi hissetmenizi ve gün içerisinde daha zinde olmanızı sağlayacaktır.
  • Ya hep ya hiç yaklaşımınızı geride bırakıp o anı yaşamaya ve iyileştirmeye devam edin.
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