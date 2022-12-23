Yetişkinler Günde Üç Porsiyon Süt Tüketmeli!

Süt, protein, yağ ve karbonhidrat olmak üzere vücudumuzun ihtiyaç duyduğu birçok besin öğesi içeriyor. Kemik sağlığının yanı sıra kanser, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıklara karşı da koruyucu etki gösteren sütün sayısız faydası bulunuyor. Özellikle çocukların büyüme ve gelişmesinde önemli bir role sahip süt, kemiklerin sağlamlaşmasına ve kemik erimesini önlemeye yardımcı oluyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, enerji veriyor, kalp hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Yaşlanmayı geciktiriyor, sindirim sistemini koruyor. Süt, her ne kadar çocukların içeceği bir besin olarak görülse de aslında her yaş grubu için çok önemli ve değerli… Peki, süt yetişkinler için ne kadar faydalı? BU sorunun yanıtını DoktorTakvimi uzmanı Dyt. Emine Öztürk, veriyor. Sütün, diğer besinlerin sınırlı miktarda sağladığı kalsiyum, fosfor ve magnezyum gibi önemli mineralleri içerdiğini söyleyen Dyt. Emine Öztürk, yetişkinlerin günde en az üç porsiyon süt ve süt ürünü tüketmesi gerektiğinin altını çiziyor. Süt ürünlerinin zengin bir kalsiyum kaynağı olduğunu belirten Dyt. Öztürk, “Yeterli kalsiyum alamazsak osteoporoz riskimiz artar. Kemikler zayıflar ve kırılmaya yatkın hale gelir. Ulusal Osteoporoz Vakfı, kemik kaybını ve osteoporozu önlemek için yeterli kalsiyum tüketimi ve D vitamini öneriyor” diyor.

İntoleransınız veya alerjiniz yoksa mutlaka süt tüketin

Yapılan araştırmalar süt ve süt ürünlerinin özellikle de yoğurt tüketiminin, kemik sağlığı üzerindeki olumlu etkisinin bulunduğunu ve tip 2 diyabet riskini de azalttığını gösteriyor. Amerikan Diyabet Derneği’nin tip 2 diyabet riskini azaltmak ve kan şekeri kontrolünün önemli bir göstergesi olan A1C seviyelerini düşürmek için Akdeniz diyetini önerdiğini söyleyen Dyt. Öztürk, Akdeniz diyetinin zeytinyağı ve balıktan elde edilen sağlıklı yağların yanı sıra meyveler, sebzeler, kepekli tahıllar ve ölçülü miktarda süt ürünleri tüketimini içerdiğini belirtiyor. Dyt. Öztürk, ayrıca planlı bir diyette, eğer kişinin herhangi bir alerjisi ya da intoleransı yoksa, süt ve süt ürünleri tüketmesinin birçok fayda sağladığını da hatırlatıyor.

DoktorTakvimi uzmanı Dyt. Emine Öztürk, “Yaşın ilerlemesiyle birlikte tüketilmemesi gereken besinler nelerdir” sorusuna ise şöyle yanıtlıyor: “Yaşımız ilerledikçe metabolizma hızımız da yavaşlıyor. Bu nedenle kalori ihtiyacımız da azalıyor. Eğer intolerans, alerji veya aksini gerektiren bir hastalığınız yoksa beslenmenizden özel olarak bir besini çıkartmanız gerekmiyor. Ancak Akdeniz diyetine yönelmek, süt ve süt ürünlerini beslenmenize eklemek, meyve ve sebze tüketimine önem vermek, doymuş ve trans yağ alımından da olabildiğince kaçınmak yararlı olacaktır.”