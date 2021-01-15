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Yetişkinler günde 2-2.5 litre su içmeli

Çocukların günde 8 bardak (1,5 litre), yetişkinlerin ise kadınların 2, erkeklerin 2,5 litre su içmesi gerekiyor.

Sağlık 15.01.2021, 09:30
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Yetişkinler günde 2-2.5 litre su içmeli

Çocukların günde 8 bardak (1,5 litre), yetişkinlerin ise kadınların 2, erkeklerin 2,5 litre su içmesi gerekiyor.

30 yılı aşkın süredir başta böbrek sağlığı olmak üzere beslenme, hareket ve sağlıklı yaşama dair toplum sağlığını korumak için çalışmalarına devam eden Türk Böbrek Vakfı, su tüketim alışkanlıklarını araştırdı.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “Vakıf olarak çalışmalarımız uzun yıllardır ‘sağlıklı toplum, sağlıklı nesiller’ çerçevesinde ilerliyor. Çocukların günde 8 bardak (1,5 litre), yetişkinlerin ise kadınların 2, erkeklerin 2,5 litre su içmesi gerekiyor. Çay ve kahve içinde su bulundursa da içerisindeki farklı maddelerden dolayı ihtiyacımız olan su yerine geçmiyor. ‘Sudan Sorular’ araştırma projesi de önceki yıllarda hayata geçirdiğimiz ve su tüketimine dikkat çeken çalışmalarımıza atıfta bulunuyor” dedi.

Yapılan araştırma ile katılımcılara su tüketimi alışkanlıkları ile ilgili sorular iletildi. Anket sonuçlarından dikkat çeken ayrıntılar şunlar:

"Evin dışında su tüketimi azalıyor - ’’Evimin dışında su tüketimim azalıyor’’ diyenlerin oranı yüzde 44. - Dışarıda tuvalete gitmekten kaçındığı için daha az su içmeye meyilli olanların oranı yüzde 52. İdrar renginin su tüketimine dair ipuçları verdiğini bilen ve su tüketimini idrar renginden takip edenlerin oranı yüzde 36.

3 kişiden 1’i günlük ne kadar u tüketmesi gerektiğini bilmiyor- ‘‘Yetişkin bir bireyin her gün ne kadar su içmesi gerektiğini biliyor musunuz?’’ sorusuna ankete katılanların yüzde 70’i ‘Evet’ derken; yüzde 30’u ‘Hayır’ dedi.

Neredeyse her 2 kişiden 1’i günlük su tüketim miktarına dikkat etmiyor- ’’Günde en az 2-2,5 litre su tüketmeye dikkat ediyor musunuz?’’ sorusuna ankete katılanların sadece yüzde 57’si ’Evet’ dedi.

Sabahları güne su içerek başlayanlar çoğunlukta- ’’Sabahları uyanınca güne bir bardak su içerek başlıyor musunuz?’’ sorusuna ankete katılanların yüzde 62’si ’Evet’ yanıtını verdi.

Suyu tatlandırmak su tüketimini artırıyor mu- Suyu tarçın, limon, meyve dilimleri ile tatlandırmanın daha fazla su içmeye yardımcı olduğunu düşünenlerin oranı sadece yüzde 38.

‘‘Su, Sudur’’ - ’’Su ihtiyacınızı su ile mi, yoksa diğer içecekler ile mi karşılıyorsunuz?’’ sorusuna cevap verenlerin yüzde 21’i su yerine diğer içecekleri tercih ediyor. - ‘‘Suyun yerini diğer içecekler alamaz’’ diyenlerin oranı yüzde 86.

Her 2 kişiden 1’b Bilmiyor- ’’İçtiğiniz diğer soğuk ve sıcak içeceklerin vücudunuzun su ihtiyacını karşılamadığını, tam aksine susuzluğu attırdığını biliyor musunuz?’’ sorusuna ’’Evet’’ diyenlerin oranı yüzde 48

Su içmeyi Unutuyoruz - ’’Gün içinde su içmeyi unutuyor musunuz?’’ sorusuna ankete katılanların yüzde 60’ı ’’Evet’’ dedi. - Su tüketimini artırmak için çaba sarf edenlerin oranı sadece yüzde 53. - Su içmek için kendine belirli aralıklar koyanların oranı yüzde 23. - Su içmeyi hatırlamak için bir uygulama kullananların oranı yüzde 9. - ’’TBV tarafından yapılan su içmeyi hatırlatıcı bir uygulama yapılsa kullanırım.’’ diyenlerin oranı yüzde 38.

Su şişesi taşımayı sevmiyoruz - Su içmeyi hatırlamak için yanında veya çevresinde su şişesi, , sürahi, termos vb bulunduranların oranı sadece yüzde 36.

Hava sıcaklığı su tüketimimizi etkiliyor- Hava sıcaklığı su tüketiminizi etkiliyor mu sorusuna ankete katılanların yüzde 77’si ’’Evet’’ yanıtını verdi.

Suyun tadı, sıcaklığı ve kaynağı önemli - ‘‘Suyun tadı su tüketimimi etkiler’’ diyenlerin oranı yüzde 76. - ’’Suyun sıcaklığı su tüketimimi etkiler’’ diyenlerin oranı yüzde 77. - ’’İçtiğiniz suyun kaynağı sizin için önemli midir?’’ sorusuna ’’Evet’’ diyenlerin oranı yüzde 80.

Su ve sağlık ilişkisi hakkında bilinçli miyiz? -’’Yeterli su tüketiminin vücudumuz üzerindeki faydalarını biliyorum’’ diyenlerin oranı yüzde 48. - ’’Az su tüketmenin vücudumuz üzerindeki zararlarını biliyorum.’’ diyenlerin oranı yüzde 56. - Az su içmenin nabız ritminin bozulmasına yol açabileceğini bilenlerin oranı yüzde 81. - Az su tüketmenin baş ağrısına sebep olabileceğini bilenlerin oranı yüzde 64. - Yetersiz su tüketimin yaşlılarda kafa karışıklığına sebep olabileceğini bilenlerin oranı yüzde 53. - Yetersiz su tüketimin cilt sağlığı ile ilgili çeşitli sorunlar yaratabileceğini bilenlerin oranı yüzde 70. - Yorgunluk hissinin yetersiz su tüketimi ile ilişkili olabileceğini bilenlerin oranı ise yüzde 58".
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