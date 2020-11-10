Yeşilçam'ın efsane ismi Şener Şen korona virüse yakalandı

Yeşilçam'ın duayen ismi Şener Şen korona virüse yakalanması sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Yeni tip korona virüs testi pozitif çıkan Şener Şen, tedavi altına alındı. 78 yaşındaki Şener Şen'in sağlık durumunun şu anda iyi olduğu belirtildi.

ŞENER ŞEN KİMDİR?

Şener Şen, 26 Aralık 1941 tarihinde, Adana'da dünyaya geldi. Asıl adı Ali Haydar Şen olup, babası Türk sinemasının önemli karakter oyuncularından olan Ali Şen'dir. Bakırköy Ortaokulu'nda okudu ve İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdi. Gençlik yıllarında işportacılıktan dolmuş şoförlüğüne kadar çeşitli işlerde çalıştı. Orta sınıftan ve taşra kentlerinden gelerek İstanbul'un gecekondu semtlerine yerleşen insanlara kadar, her türlü insan malzemesini yakından tanımak, bu çevrelerde çeşitli maceraları gözleme fırsatını buldu. Bir süre ilkokul öğretmenliği de yaptı.