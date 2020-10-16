Yeşil çay kanser önleyici moleküllere sahip olabilir

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, “Asya ülkelerine özgün bir içecek olan yeşil çay artık ülkemiz dahil tüm dünyada yoğun bir şekilde tüketiliyor. Sık tükettiğimiz siyah çay ile aynı bitkiden elde edilmesine rağmen farklı işlenme şekli nedeni ile farklı etkiler gösterebiliyor. Anti-oksidan özelliği sayesinde vücutta zararlı olabilecek serbest oksijen radikallerine karşı koruyucu etki gösteriyorlar. Alzheimer, şeker hastalığı, hipertansiyon gibi birçok hastalığa karşı olumlu etkisinin olduğu düşünülen yeşil çayın en önemli araştırma konularından biriside kanserdir. Yeşil çayın içinde bulunan kateşin ve flavonoid, kanseri önleyici etkileri açısından en çok araştırılan moleküller” şeklinde konuştu.

“Yeşil çayın faydasının görüldüğü çalışmalar var”

Yeşil çayın içerisinde bulunan moleküller vasıtasıyla kanser önleyici etkisinin olabileceğine dair çalışmaların olduğunu belirten Prof. Dr. Coşkun, şunları kaydetti:

“Yeşil çayın kanser üzerine etkisi ile ilgili birkaç ay önce Nature dergisinde bugüne kadarki tüm araştırmaların birlikte değerlendirildiği bir yazı yayınlandı. Meme kanseri ile ilgili yapılan 16 çalışmanın birlikte analizinde yeşil çay içenlerde içmeyenlere göre meme kanseri riski yüzde 14 daha az olarak bildirilmiştir. Yine akciğer , yumurtalık ve rahim kanseri sıklığı da yeşil çay içenlerde daha az olarak rapor edilmiştir. Akciğer kanserindeki risk azalımı yüzde 31 civarındadır. Yeşil çayın bu şeklide kanser üzerine olumlu etkisi olduğunu bildirilen araştırmalar olmakla birlikte faydasının gösterilemediği çalışmalarda bulunmaktadır. Fakat kanser üzerine olumsuz etki gösteren bir netice bulunmamaktadır. Daha az işlenmiş olması nedeni ile daha fazla antioksidan içeren yeşil çayın tüketiminin diğer birçok hastalıkta olduğu gibi kanserde de faydalı etkisi olabileceğini düşünebiliriz. Fakat özellikle kanser tedavisi gören hastalarda ilaç etkileşimlerine yol açarak istenmeyen etkilerin ortaya çıkma riskini içermektedir. Bu nedenle kanser hastalarının yeşil çay tüketimi ile ilgili mutlaka doktor tavsiyesini almaları önem arz etmektedir.”