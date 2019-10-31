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YESAV: Türkiye’nin sağlıkta inovasyon hikayesini yazmak mümkün

Endüstri kontrolündeki tıbbın reforme edilmesi amacı ve ‘Geleceğin Tedavisi’ sloganıyla yeni kurulan YESAV, 31 Ekim’de Taksim Divan Otel’de ilk kez basın toplantısı düzenledi. YESAV Başkanı Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak, Türkiye’deki sağlık personelinin güçlü potansiyeller barındırdığına ve doktorların mevcut tedavi paradigmalarını değiştirecek inovasyona yönlendirerek, Türkiye’nin sağlıkta yerli ve yenilikçi tedavileri geliştirmesinin mümkün olduğuna dikkat çekti.

YESAV: Türkiye’nin sağlıkta inovasyon hikayesini yazmak mümkün

Endüstri kontrolündeki tıbbın reforme edilmesi amacı ve ‘Geleceğin Tedavisi’ sloganıyla yeni kurulan YESAV, 31 Ekim’de Taksim Divan Otel’de ilk kez basın toplantısı düzenledi. YESAV Başkanı Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak, Türkiye’deki sağlık personelinin güçlü potansiyeller barındırdığına ve doktorların mevcut tedavi paradigmalarını değiştirecek inovasyona yönlendirerek, Türkiye’nin sağlıkta yerli ve yenilikçi tedavileri geliştirmesinin mümkün olduğuna dikkat çekti.

31 Ekim 2019 Perşembe 13:54
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YESAV: Türkiye’nin sağlıkta inovasyon hikayesini yazmak mümkün

Endüstri kontrolündeki tıbbın reforme edilmesini amaçlayan YESAV (Yenilikçi Sağlık Araştırmaları Vakfı), ‘Geleceğin Tedavisi’ sloganıyla kuruldu. Türkiye’nin sağlıkta inovasyon hikayesini yazabilmesinin mümkün olduğunu açıklayan YESAV Başkanı Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak, halen dünyada da çaresi olmayan hastalıklara yenilikçi tedavilerin ve kavram değiştirecek tıbbi teknolojilerin peşinde olan YESAV’ın vizyonuyla ilgili olarak aşağıdaki açıklamalarda bulundu.

“Dünyadaki doktorların yalnızca yüzde 1,5’i bilimle uğraşıyor”

Sağlık sektöründeki sorunlara ilişkin değerlendirmede bulunan Dr. Albayrak, “Temel bilimler, tıp ve mühendislik alanlarından multidisipliner çalışmaya adanmış tecrübeli bir kadroyla kurduğumuz vakfımızla endüstri kontrolündeki tıbbın reforme edilmesine ön ayak olmak ve sağlıkta inovasyon yapmak amacıyla yola çıktık. Bu çerçevede, ciddi bir tekelleşmeye doğru giden sağlık endüstrisindeki bazı sorunlara dikkat çekmek istiyoruz. Öncelikle tekelleşme ve yüksek regülasyon maliyetleri nedeni ile tüm dünyada sağlık alanındaki inovasyon hızı potansiyelinin altına iniyor. Örneğin, dünyadaki doktorların yalnızca yüzde 1,5’i bilimsel araştırmalar ile uğraşıyor” dedi.

“Üniversitelerimiz patent başvurularında geri kalıyor”

Üniversitelerin inovasyondaki durumunun pek iç açıcı olmadığını ifade eden Dr. Albayrak, “Türkiye’de 2016 yılında 183 üniversite vardı ve üniversite başına düşen patent sayısı 4.3 idi. 2016 yılı yurtdışındaki bazı üniversitelerin patent başvuru sayılarına baktığımızda ise Massachusetts Institute of Technology’nin (MIT) 10 bin 222, California Teknoloji Enstitüsü’nün 6 bin 240, Harvard Üniversitesi’nin 3 bin 895, Virginia Üniversitesi’nin 3 bin 323 rakamlarıyla karşılaşıyoruz” dedi. Bu nedenle, ülkemizdeki tüm bilimsel yayınların yaklaşık 2/3’ünü yapan sağlık çalışanları içindeki inovatör hekimlerin daha etkili ve paradigmayı kökten değiştirecek tedavilerin geliştirilmesi yönünde liderlik yapmasını ve bu faaliyetlerin ticarileştirilmesinin desteklenmesini öneriyoruz” diye belirtti.

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