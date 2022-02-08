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Yerli korona virüs aşısı TURKOVAC, şehir hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere, 81 ilin tamamında toplamda 95 merkezde uygulanmaya başladı.
Yerli korona virüs aşısı TURKOVAC, şehir hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere, 81 ilin tamamında toplamda 95 merkezde uygulanmaya başladı.
Sağlık 08.02.2022, 10:23
Yerli korona virüs aşısı TURKOVAC, şehir hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere, 81 ilin tamamında toplamda 95 merkezde uygulanmaya başladı.