Yerli COVID-19 aşısı Turkovac’ın hatırlatma dozu (rapel doz) faz-3 klinik çalışması Azerbaycan’da başlıyor. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Azerbaycan Bakü Sağlık Merkezi tarafından yürütülecek hatırlatma dozu faz-3 çalışması, Turkovac’a dair yurt dışında yapılacak ilk klinik araştırma özelliğini taşıyor. TÜSEB heyeti çalışmaya ilişkin protokolün imzası için bugün Bakü’ye gidiyor.