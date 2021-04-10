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Yerli aşıda önemli gelişme

Yerli Kovid-19 aşısında Faz-2 kapsamında gönüllülere ikinci doz aşılar yapıldı. Gönüllülerden gelecek sonuçlar bildirildikten sonra Faz-3 çalışmaları başlayacak

Sağlık 10.04.2021, 17:23
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Yerli aşıda önemli gelişme

Türkiye'de insan denemelerine ilk geçilen Kovid-19 aşı adayının geliştirildiği Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ), 250 gönüllü üzerindeki Faz-2 çalışmalarında, ikinci doz uygulaması tamamlandı.

ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından korona virüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nca (TÜSEB) desteklenen Kovid-19 aşı adayının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapılarak, 14 Aralık'ta tamamlandı.

İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise 250 gönüllü üzerinde 10 Şubat'ta başladı. Gönüllülere Faz-2'de ilk doz uygulaması, 13 Mart'ta tamamlandı ardından ikinci doz uygulamasına başlandı.

250 gönüllü üzerindeki Faz-2 çalışmalarında ikinci doz uygulaması ise bugün tamamlandı. Faz-2 çalışmalarında gönüllülerden elde edilen sonuçların Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesinin ardından nisan ayının sonunda Faz-3 aşamasına geçileceği öğrenildi.

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