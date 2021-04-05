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Yerli aşıda Faz 2 sonuçları değerlendiriliyor

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, üniversite bünyesinde geliştirilen yerli aşı adayının Faz 2 çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Yıldız, "Faz 2'nin ikinci dozunda değerlendirme noktasındayız. İncelemelere göre, çok ciddi yan etki olmadı" dedi.

Sağlık 05.04.2021, 16:24
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Yerli aşıda Faz 2 sonuçları değerlendiriliyor

KAYSERİ-ERÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldız, üniversitede geliştirilen yerli Covid-19 aşısı adayına ilişkin değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Yıldız, "Üniversitemizde yapılan yerli aşı adayının Faz 2'nin ikinci dozunda değerlendirme noktasındayız. Yaptığımız incelemelerde çok ciddi yan etki olmadı. Resmi veriler olmamakla birlikte baş ağrısı, aşı yapılan bölgede ağrı ve zaman zaman ilginçtir dişlerde ağrı, kandaki alerjiyi gösteren hücrelerin ılımlı artışı gibi ilacı kullanmayı kesmeye neden olunmayacak basit yan etkiler gördük. Bu durum Faz 3 aşısında daha da netleşecektir. Yerli aşının, Çin aşısının yan etkilerinden faklı olmadığını söyleyebiliriz" diye konuştu.



Ülkede iki tür aşı uygulandığını kaydeden Prof. Dr. Yıldız, "Aşılar doğru şartlarda üretildiği sürece iyi bir şey. Çeşitlilik ne kadar çok olursa aşıda başarı sağlanır. Aşı çeşitliliği nedeniyle ayrımlara da gidilebilir. Gençlere bağışıklık daha güçlü oluşabildiği için inaktif aşı yapılır, yaşlılara yeni teknoloji olan mRNA aşısı yapılabilir. Yan etkileri çok iyi bilinmiyor. Yaşlılarda daha güçlü bağışıklık oluşturur. Elinizde yeter ki aşı olsun" dedi. 

#Kayseri #aşı #FAZ 2 #YAN ETKİ
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