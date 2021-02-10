Yerli aşıda Faz-2 çalışmasının ilk dozu gönüllülere uygulanmaya başlandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından yeni tip korona virüs (Covid-19) aday aşısının Faz-2 çalışmaları kapsamında ilk doz uygulamasına geçildi. Bu kapsamda 5 Kasım 2020 günü Faz-1 çalışmalarına başlanan inaktif aşı adayının Faz-2 çalışması kapsamındaki ilk dozu gönüllülere yapılmaya başlandı.

Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (ERAGEM) Covid-19’a karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen inaktif aşı adayının Faz-2 çalışmaları kapsamında ilk dozu Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (İKUM) bir gönüllüye uygulandı. Aday aşının Faz-2 doz uygulama gönüllüsü yaptığı açıklamada aşı çalışmalarına gönüllü olarak katılmaktan mutlu olduğunu belirterek, yerli aşının gurur verici olduğunu söyledi. Aşı çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, şunları kaydetti:

“Erciyes Üniversitemiz tarafından Covid-19’a karşı geliştirdiğimiz yerli aşımızın Faz-1 çalışmaları bitmiş, Faz-2 çalışmaları devam etmekteydi. Bugün çok şükür Faz-2 aşamasının gönüllü dozlamasına geçmiş olduk. İnşallah Faz-2 çalışmasının da Faz-1 çalışmasında olduğu gibi başarılı geçeceğini ümit ediyorum. Elimizden gelen gayreti hem Erciyes Üniversitesi olarak, Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak yapmaktayız. Zaten aşı adayımız Sağlık Bakanlığı ile TÜSEB tarafından desteklenen bir aşı adayıdır. Biz protokol kapsamında Sağlık Bakanlığı TÜSEB’e devretmiş olduk. Ama Faz-1 ve Faz-2 çalışmalarını üniversitemizde devam ettiriyoruz. İnşallah ümidimiz en kısa zamanda yerli aşımıza ulaşmak olacak.”

Erciyes Üniversitesi tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen inaktif aday aşısı Faz-2 çalışmaları kapsamında 250 gönüllüye uygulanacak.