Yerli aşı Turkovac Ağrı’da uygulanmaya başlandı

Korona virüs tedavisinde kullanılacak olan yerli aşı Turkovac, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uygulanmaya başlandı.

Yaklaşık 20 aylık çalışma sonucunda geliştirilerek tüm bağımsız komisyonları geçen yerli aşı Turkovac acil kullanım onayı alarak Ağrı’da uygulanmaya başlandı.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, kentte uygulanmaya başlanan Turkovac’ın uygulamalarını görmek ve yetkililerden bilgi almak için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyarette bulundu. Sağlık çalışanları ile bir süre sohbet eden Vali Varol, Turkovac Aşı’sı olan vatandaşlarla sohbet edip deneyimini dinledi.

Sahadaki sağlık ekiplerini sık sık ziyaret ettiklerini ve bu ziyaretlerle hem çalışmaları yerinde gördüklerini hem de sağlık çalışanlarının motivasyonunu arttırmayı amaçladıklarını belirten Vali Varol, “Pandeminin dönüm noktalarından biri olan yerli ve milli aşımızın geliştirilmesi ve Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmaya başlanması ile birlikte bizler de Turkovac uygulamalarını müşahede etmek amacıyla aşı kliniğimize ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaretimiz sırasında önceden randevusunu alan bir vatandaşımızın Turkovac aşısının vurulmasına da şahitlik ettik. Aşı konusunda tereddütleri olan vatandaşlarımızın yerli aşıyı beklediğini biliyor, ilimizde başlayan uygulama ile bu vatandaşlarımızın da hızlı bir şekilde aşı sürecine yoğunlaşacağına inanıyoruz.” dedi.

Kentteki vaka sayılarına ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Varol, “Omicron varyantı dolayısıyla ülkemizin genelinde olduğu gibi Ağrı’da da vaka sayılarında hızlı bir yükseliş yaşanmıştı fakat şimdilerde stabil haline gelen vaka oranının ilerleyen günlerde düşüşe geçmesini bekliyoruz. Yerli aşımızın da ilimizde uygulanmaya başlanması ile birlikte vatandaşlarımızdan ertelemeden aşı olmalarını rica ediyor, yakın zamanda salgın sürecini geride bırakmayı umut ediyoruz.” İfadelerine yer verdi.

Tüm yurtta uygulanmaya başlanan Turkovac’ın bilim insanlarının büyük özverileri ile ortaya çıkan önemli bir hikâye olduğunu belirten AİÇÜ Rektöürü Prof. Dr. Karabulut, “41 merkez 28 ilde yürütülen çalışmalarla Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı klinik çalışması yapılarak üretilen yerli aşımız, milletimizin hizmetine sunuldu. Son iki yıldır tüm dünyayı etkileyen korona virüs ile mücadelede önemli bir adım olan Turkovac’a öncülük eden ve büyük bir irade ortaya koyan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’ya ve tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Vali Dr. Osman Varol’a ziyaretlerinde Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiRektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve Ağrı İl Sağlık MüdürüDr. Öğr. Üyesi Coşkun Daharlı eşlik etti.