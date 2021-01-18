Yerli aşı için tarih verildi

Kovid-19’a karşı başta Çin olmak üzere ABD ve İngiltere’de üretilen aşıların etkinliği tartışılmaya devam ederken, yerli koronavirüs aşıları için Türk bilim insanlarının çalışmaları aralıksız devam ediyor. TÜBİTAK desteğiyle Türkiye’nin Kovid-19’a karşı ilk mRNA aşı çalışması ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı bünyesinde devam ediyor. Aşı geliştirme projesinin yürütücüsü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nadir Koçak, Milliyet’e yaptığı açıklamada, yerli mRNA aşısında, Nisan ayından itibaren ‘Faz’ çalışmalarına geçileceğini belirtirken, “Yaz bitmeden yerli mRNA aşısının piyasaya çıkması için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Tek mRNA aşısı yerine, 3 farklı mRNA aşı dizaynı üzerinde çalışıyoruz. Bu sayede en etkin olan aşı dizaynını tespit ederek, Nisan ayından itibaren insan deneyleri, yani Faz çalışmalarına başlamayı planlıyoruz. Şuan için mRNA aşılarımızdan ilkinin hayvan deneylerini tamamladık. Diğer ikisinde ise hayvan deneylerine başlamak üzereyiz. Bu deneylerden elde edeceğimiz sonuçlar en geç Ocak ayı sonunda ortaya çıkacak” dedi.

İlk ve tek ekip

Türkiye’de Kovid-19’a karşı ilk ve tek mRNA aşısı üzerinde çalışan ekip olduklarının altını çizen Doç.Dr.Koçak, “MRNA aşıları dizayn aşıları olduğundan tek çalışma yerine 3 farklı çalışma üzerinden yürümek istedik. 2 yıl önce BioNTech Firması kurucusu Uğur ve Özlem hocalarımızla görüşüp bilgi alışverişinde bulunmuştuk. MRNA aşıları yeni bir teknoloji olduğundan, dünyada sınırlı sayıda çalışma var. Türkiye’deki çalışmaya ilk kez başlayan ekibiz. Pandemi öncesinde kanser aşıları üzerinde çalışıyorduk. Uğur Şahin Hocanın çalışmaları bize yol gösterici oldu. Dünya genelinde mRNA kanser aşısıyla uğraşan grupların Kovid-19 aşısına yönelmesi de bizi tetikledi” diye konuştu.