Yerli aşı gönüllülerde yüzde 100 antikor oluşturdu

Erciyes Üniversitesi Rektörü (ERÜ) Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli aşı ile ilgili verdiği bilgide, “Aşı yapılan bütün gönüllülerimizde antikor oluştu” dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversitelerinde üretimine devam edilen yerli aşı ile ilgili bilgiler verdi. Yerli aşının gönüllülerin hepsinde antikor ürettiğini söyleyen Çalış, vermiş olduğu bilgide aşı yapılan gönüllülerin raporlarının yüzde 100 çıktığını söyledi. Çalış, “Erciyes Üniversitesi her alanda var. Her alanda başarılı faaliyetleri var. Bilimsel, sosyal alanda ve toplumun gereksinimi olan her alanda Erciyes Üniversitesi var. Faz-2 sonuçları çok güzel çıktı. Özellikle aşı yapılan alandaki gönüllülerimizin raporları yüzde 100 çıktı. Yani aşı yapılan bütün gönüllülerimizde antikor oluştu. Sadece antikor değil, Faz-2 sonuçlarını gösteren çeşitli parametler var. Tabi ki antikorun yüzde 100 çıkması çok önemli ama diğer etkinlik parametleride çok iyi çıktı. Bundan sonra ki süreç Faz-3 aşaması, Faz-3 aşamasını Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB organize edecek. Bundan sonraki bilgilendirmeyi de Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB yapacak. Faz-3 çalışmaları zaten başladı ama dozlamalara da geçileceğini sağlık bakanımız açıklamıştı. Gerek Aykut Özdarendeli hocamız aşı uygulama araştırma merkezi müdürümüz, gerek klinik araştırma müdürümüz Zafer Sezer hocamız ve biz devamlı Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB ile istişare halindeyiz. Hocalarımız 2-3 günde bir online toplantılara katılmaktadır. Orda daha büyük bir bölümün üzerinde yapılacak. Belki 20-30 merkez olacak. Belki de yurt dışı olacak. Onu Sağlık Bakanlığı takdir edecek. O konuda da bilgi vereceklerdir. Erciyes Üniversitesi olarak biz de inşallah o merkezlerden bir tanesi olacağız” dedi.

Erciyes Üniversitesi’nde Faz-3 çalışmalarının devam edeceğini belirten Mustafa Çalış, “Kayseri’de Faz-3 çalışmaları devam edecek. Bu konuyla alakalı Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB’in çalışmaları devam ediyor. Üretim tabii ki belli bir alt yapının olması gereken bir konu. Özellikle teknik, fiziki alt yapının olması gerekiyor. Yetişmiş elemanın olması gereken bir konu. Bununla ilgili Türkiye’de birçok merkezde sağlık bakanlığının görüştüğünü biliyoruz. Zaten Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın çalışmaları var. Bu konuda ilgili bilgileri Sağlık Bakanlığımızın ve ilgili bakanlıklarımızın vermesi doğru olur” ifadelerini kullandı.