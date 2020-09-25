Yerel televizyon sahibi İbrahim Toru COVİD-19'dan hayatını kaybetti!

Şanlıurfa merkezli olarak uydudan yayın yapan Kanal Urfa TV'nin yönetim kurulu başkanı İbrahim Toru (44), koronavirüs tedavisi gördüğü Gaziantep'te hayatını kaybetti. Öte yandan, İbrahim Toru'nun 14 gün önce Twitter hesabından, "Covid 19 testimiz maalesef pozitif çıktı. Tedavimizi hastanede geçireceğiz Tüm dostlardan dua beklerim." mesajını paylaştığı görüldü.

Toru, durumunun ağırlaşması üzerine Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi. Şanlıurfa'nın sevilen simalarından olan iş insanı Toru, gece geç saatlerde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Gaziantep'te işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan İbrahim Toru'nun cenazesi, defnedilmek üzere Şanlıurfa'ya götürüldü.

14 GÜN ÖNCE BU FOTOĞRAFI PAYLAŞMIŞ...

Öte yandan İbrahim Toru 11 Eylül'de Twitter hesabından "Covid 19 testimiz maalesef pozitif çıktı. Tedavimizi hastanede geçireceğiz Tüm dostlardan dua beklerim." mesajını paylaştığı görüldü.

İbrahim Toru, 1 hafta önce de Instagram hesabından "Hastanede covid 19 tedavimiz 9. Günde devam ediyor ateşim 41:8 den bazen normal seviye bazı aralıklarla 39:20 kadar çıkıyor. Virüs cigere inmiş intihap ve zatürreye çevirdi bi kac¸ gün daha hastanede yatacağız dualarınızla inşallah daha iyi olacağım..." paylaşımında bulunmuştu.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Şahsiyetiyle, çalışkanlığıyla her zaman milli iradenin yanında duran, Şanlıurfa'nın sevilen ismi Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekânı Cennet olsun. <a href="https://t.co/fJdVrNyi24">pic.twitter.com/fJdVrNyi24</a></p>— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) <a href="https://twitter.com/NumanKurtulmus/status/1309376298603642880?ref_src=twsrc%5Etfw">September 25, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>