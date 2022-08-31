Yenişehirliler Devlet Hastanesi’ne doktor istiyor

Bursa Yenişehir Devlet Hastanesinde göğüs hastalıkları, fizik tedavi, üroloji, anestesi uzmanı, kadın doğum uzmanı gibi birçok alanda doktor eksikliği olması üzerine ilçe sakinleri yetkililerden yardım bekliyor.

Yenişehir Devlet Hastanesi’nde bazı branşlarda doktor eksikliği olması vatandaşları mağdur ediyor.

2019 yılı Kasım ayında hizmete giren 110 yataklı Yenişehir Devlet Hastanesi’nde yaşanan sıkıntılardan dolayı vatandaşlar yetkililerden yardım bekliyor. İlçe sakinleri; "Doktor eksikliğinden dolayı Bursa ve diğer ilçelere gitmek zorunda kalıyoruz. Diğer yerlerden ileri tarihe randevu aldığımız için sağlığımız riske giriyor. Hem maddi hem de manevi olarak zor durumdayız. Yetkililerden bir an önce bizlere yardımcı olmalarını talep ediyoruz” dediler.