Yenimahalle’de sağlık taraması başladı

Yenimahalle Belediyesi’nin her yıl düzenli olarak, ilçenin kalabalık parklarında gerçekleştirdiği sağlık taramasının ilki Ragıp Tüzün Parkı’nda yapıldı.

Sağlık işleri Müdürlüğü hekimleri ve personeli tarafından yürütülen uygulama dahilinde, vatandaşların şeker ölçümü, tansiyon ve nabız ölçümü, kan oksijen seviyesi kontrolü gibi sağlık açısından büyük önem taşıyan sağlık tetkikleri belediye doktorları tarafından gerçekleştiriliyor.

Beslenmemize dikkat edeceğiz ve spor yapacağız

Sağlık taraması sırasında ilçe sakinlerine sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz yapmanın önemi hakkında bilgilendirmelerde de bulunan kurum doktorları, “Düzenli ve bilinçli egzersiz yapmak, vücut ağırlığını düzenler ve vücudun hastalıklarla baş etmesini kolaylaştırır. Bu yüzden beslenmemize dikkat edeceğiz ve spor yapacağız” dedi.

Erken tanı hayat kurtarır

Vatandaşların sağlığına her zaman önem verdiklerini kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Sağlıkla ilgili sorunlarda erken tanının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz mümkün olduğunca her yıl vatandaşlarımıza sağlık taraması yapıyoruz. Vatandaşlarımız mutlaka düzenli sağlık kontrolü yaptırsınlar. Tüm hastalıklarda erken tanı hayat kurtarır. Parklarımızda bulunan spor alanlarını ya da spor salonlarımızı mutlaka sağlıklı bir yaşam için kullansınlar” diye konuştu.