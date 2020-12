Yeni yıl sofranızda bol sebze, salata ve ızgara etlere yer verin

Ancak yılbaşı gecesi ne tükettiğine dikkat etmeyenler yılın ilk gününü sağlık sorunlarıyla karşılıyor. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Diyetisyen Yusuf Öztürk, yılbaşı akşamı doğru beslenmenin ipuçlarını paylaşıyor.

Bu sene yılbaşı sofrasında arkadaşlarımızla, sevdiklerimizle bir araya gelemeyeceğiz ama bu akşamımızın sıradan olacağı anlamını taşımıyor. Ailemizle birlikte evimizde güzel bir gece geçirmek için zengin sofralar kurmaya devam edecek, her şeye rağmen yeni yılı heyecan ve umutla karşılayacağız. Peki, yılbaşı akşamı ne tüketmeli, ertesi gün sindirim sorunlarıyla karşılaşmamak için ne yemeliyiz? Sağlıklı ve dengeli beslenmenin en önemli şartının düzenli aralıklarla, azar azar ve sık sık beslenmek olduğunu hatırlatan DoktorTakvimi.com uzmanlarından Diyetisyen Yusuf Öztürk, bu beslenme biçiminin yılbaşı akşamında da sürdürülebileceğini belirtiyor. Özellikle akşam fazla besin tüketileceği hesaplanarak gün içerisinde aç kalmanın, düzenli beslenmemenin yapılabilecek en büyük hatalardan biri olduğunun altını çizen Dyt. Yusuf Öztürk, “Sabahtan başlayarak tüm öğünleri mutlaka düzenli ve yeterli almak gerekir ki akşam yemeğine kadar metabolizmamız yavaşlamasın, sindirim faaliyetleri devam etsin” diyor.

Tatlı tercihiniz sütlü veya meyveliden yana olsun

Dyt. Öztürk, yılbaşı yemeğinde daha az yağlı ve sindirimi kolay olan yiyeceklerin tercih edilmesini öneriyor. Bol yağlı ve soslu etlerin sindiriminin zor olduğuna dikkat çeken Dyt. Öztürk, “Ana yemeğimiz et grubu olacaksa daha çok sebzeli, ızgara, haşlama veya fırında hazırlanmış bir et yemeğini tercih etmeliyiz. Yemeğe çorbayla başlayıp çiğ sebzelerden hazırlanmış salatalarla birlikte ana yemeğimizi tüketebiliriz. Yılbaşı akşamı sütlü ve meyveli olan tatlıları tercih etmeliyiz. Şerbetli hamur tatlıları kan şekerini hızlı yükseltip aynı hızla düşürdüğü için hem uzun süreli tokluk sağlamaz hem de vücudumuzu çok fazla yorar. Sindirim sistemimiz o akşam her akşamkinden fazla çalışacağı için sindirimi daha kolay, meyveli ve sütlü tatlıları tüketmemiz daha doğru olacaktır. Alkollü içeceklerden alkol oranı en az olan içecekleri tercih ederek karaciğerimizi korumaya çalışın ve iki kadehi geçmemeye özen gösterin” diyor.

Yılbaşı akşamı en çok tüketilen besinlerden biri de şüphesiz kuruyemişler. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Diyetisyen Yusuf Öztürk, besin içeriği zengin olan kuruyemişlerin mutlaka ölçülü tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Dyt. Öztürk, kuruyemiş tabağında daha az fındık, fıstık, ceviz badem; daha fazla leblebi ve kuru meyveye yer verilirse hem sindirimin daha da zorlaşmasına engel olacağını hem de kalori alımının azalacağını hatırlatıyor.