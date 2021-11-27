Yeni varyant Omicron görülen kişi Türkiye'den uçmuş

Güney Afrika’da tespit edilen ve “Omicron” olarak adlandırılan yeni Covid-19 mutasyonunun Avrupa'da ilk kez Belçika'da tespit edildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Avrupa’daki ilk “Omicron” vakasının Mısır’dan Türkiye aktarmalı ülkesine dönen bir kadında tespit edildiğini açıkladı.

Seyahatinden 11 gün sonra hafif grip benzeri semptonlar gösteren kadının koronavirüs aşısı yaptırmadığı belirtildi.

VİRÜSE NEREDE YAKALANDIĞI TESPİT EDİLMEDİ

Vakanın virüse Mısır'da mı Türkiye'de mi yoksa Belçika'da mı yakalandığı henüz netlik kazanmadı.

Javid yaptığı açıklamada, söz konusu varyanta mevcut aşıların etki edip etmediğine ilişkin kaygı yaşadığını belirterek “Bu yeni varyantın halk sağlığı için önemli bir risk oluşturabileceğinden endişe duyuyorum” dedi.

OMICRON'DAN SONRA YENİ TEDBİRLER

Birleşik Krallık’ta henüz söz konusu varyanta ilişkin vaka tespit etmediklerini ifade eden Javid, diğer varyantlardan daha bulaşıcı olabileceği gerekçesiyle ülkede önlemler alındığını açıkladı.

Güney Afrika’da tespit edilen ve “Omicron” olarak adlandırılan koronavirüs mutasyonunun Avrupa'da ilk kez Belçika'da tespit edilmesinin ardından hükümet, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında tedbirler sıkılaştırdı.

Salgının yayılmasını ve sağlık sistemi üzerindeki yükü hafifletmek için alınan tedbirler arasında, tüm restoran ve bar gibi işletmelerde bir masaya en fazla 6 kişinin oturmasına izin verilecek ve söz konusu işletmeler en geç 23.00'da kapatılacak.

Gece kulüpleri bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacağı ifade edilirken, spor müsabakalarına seyirci alınmayacağı açıklandı.

Söz konusu yeni tedbirlerin 27 Kasım'dan itibaren uygulanmaya başlayacağı ve 15 Aralık’ta yapılacak olan değerlendirmeye kadar 3 hafta boyunca yürürlükte kalacak.