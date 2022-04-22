Yeni teknoloji sayesinde protez seçimini robot yapıyor

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ömer Selçuk Öçmen, diz ve kalça protezi ameliyatlarında kullanılan robotik cerrahi yönteminin cerrah ve hastalara önemli avantajlar sağladığını söyledi. Öçmen, yeni teknoloji sayesinde sistemin ameliyat sırasında cerraha, “En uygun protezi” önerdiğini, böylelikle yanılma payının çok azaldığını söyledi.

Türkiye’de son yıllarda diz ve kalça protezi ameliyatlarında kullanılan yeni robotik cerrahi, protez ameliyatı riskini klasik ameliyat yöntemine göre en aza indirirken, hastalar da operasyon sonrasında daha hızlı bir iyileşme sürecine giriyor. Özel Ata Sağlık Hastanesinde görevli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ömer Selçuk Öçmen, yeni geliştirilen ve bu konuda eğitimle ortopedi cerrahlar tarafından kullanılabilen cihazın hasta ve ameliyatı yapan doktor açısından önemli avantajlar sağladığını anlatan Op. Dr. Öçmen, “Hastanemizde uygun protez hastalarında robotik cerrahiyi kullanarak ameliyatları gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Robot, hasta için uygun protezi seçiyor

Klasik yöntemde gerçekleştirilen protez ameliyatlarında protez ölçüsünün mekanik bir alet yardımıyla alındığını ifade eden Dr. Öçmen, “Alınan bu ölçü birebir tutmayabilir. Böyle bir durumda protez boyunda bir değişikliğe gidilerek uygun ölçü bulunuyordu. Şu an kullandığımız robot teknolojisinde ise sistem ihtiyaç olan protezin ölçümünü yaparak, cerraha protez ölçüsünü veriyor. Sistem, “Hasta için şu numaralı protezin kullanılması uygundur” diyor. Burada hiç bir şaşma olmuyor. Sistem nasıl bir ölçü verdiyse ona uygun bir protezi yerleştiriyoruz. Öte yandan, araya koyduğumuz plastik parça, yani eklemde yükü taşıyan ve hareketi sağlayan malzemenin ölçüsünü yine protez yardımı ile birebir alabiliyoruz. Klasik yöntemde ise bu ölçü deneme yanılma yoluyla bakılıyordu. Robotik sistem ameliyata başlamadan, kesileri yapmadan bize gerekli olan protez ölçüsünü veriyor ve tüm cerrahi süreç cerrahın kontrolünde robotun yardımıyla tamamlanıyor” diye konuştu.