Yeni seçilen TVHB Merkez Konseyi ilk oda başkanları toplantısını gerçekleştirdi

Göreve yeni başlayan Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi’nin davetiyle, Ankara’da ilk oda başkanları toplantısını gerçekleştirdi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi’nin (TVHB) daveti ile 56 veteriner hekimler odasının başkan ve yöneticileri Ankara’da toplandı. Yeni seçilen TVHB Merkez Konsey yönetimince düzenlenen bu ilk oda başkanları toplantısının gündem maddeleri daha önce oda başkanlarına gönderilen bir ankete yapılan geri dönüşleri değerlendirilerek belirlendi ve iki tam gün boyunca bu gündem maddeleri üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda veteriner hekimlik mesleğinin uygulanması ve yaşanan önemli sorunlar masaya yatırıldı ve ortak akıl ile çözüm yolları arandı.

Özellikle son 40 yıllık süreçte veteriner hekimlerin hak ve yetki kayıplarına dikkat çekilen oda başkanları toplantısında eğitim, istihdam, etik ve deontoloji, meslek odalarının kurumsallaşması, farklı alanlarda çalışan meslektaşların özlük hakları, serbest veteriner hekimlerin sorunları, e-reçete, İTS, ATS, Pet-Vet protokolü ve aksaklıkları, gıda işletmelerinde ve yerel yönetimlerde çalışan veteriner hekimlerinin karşı karşıya kaldıkları sorunlar ile bunlara yönelik çözüm önerileri tartışıldı. Toplantıda ayrıca Türkiye’deki hayvancılığın ve üreticilerin içinde olduğu zor durum da değerlendirildi.

“Yaşanan olumsuzluklar toplum ve çevre sağlığına, yetiştiricilere, hayvancılığa ve ekonomiye zarar veriyor”

Toplantıda üzerinde geniş mutabakat sağlanan nokta ise ‘Mesleki Hak ve Yetkilerin Talep Edilmesinde İzlenecek Takvimin Belirlenmesi’ oldu. Bu amaçla izlenecek takvim yakın zamanda mesleki kamuoyuyla paylaşılacağı belirtilerek, yapılacak bilgilendirmede yaşanan olumsuzlukların toplum ve çevre sağlığına, güvenilir ve yeterli gıdaya, yetiştiricilere, hayvancılığımıza ve ekonomimize zarar verdiğine vurgu yapıldı.