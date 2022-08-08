Yeni kırık tedavi yöntemi ilk kez Siirt’te uygulandı

Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesinde trafik kazası sonucu sağ arka ekstremitede kırık tespit edilen kedi, ilk kez uygulanan tutuşturucu tel ve el aleti (EFECE) sistemi ile tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

Dünyada ve Türkiye’de bir ilk olan tutuşturucu tel ve el aleti sisteminin Siirt’te uygulanmasının gurur verici olduğunu belirten Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ali Gülaydın, tutuşturucu tel ve el aleti sisteminin kırık tedavisine yepyeni bir bakış açısı getirdiğini ve hayvanların hayata tutunmasını sağlayacağını dile getirdi.

Dr. Gülaydın, “Bir kedimiz trafik kazası sonucu kliniğimize getirildi. Klinik ve radyolojik muayene sonucunda sağ arka ekstremitede kırık tespit ettik. Operasyona almaya karar verdik. Bu noktada işi ilginç kılan taraf; üzerinde 1,5 yıllık çalışmamızın olduğu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Öğretim Üyesi Dr. Emre Karadeniz’in 11 yıllık çalışmaları sonucunda tasarlanan, patenti alınan EFECE sistemini ilk defa Siirt Üniversitesinde kullanmamız oldu. Proje yürütücülüğünü benim yapmış olduğum proje ekibinde başta Rektörümüz Prof. Dr. Nihat Şındak, Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Barış Akgül ve Arş. Gör. Onur Yıldırım’dan oluşan proje ekibimiz ile 1,5 yıllık çalışmaların ardından şu anda bu sistemi dünyada ve Türkiye’de ilk uygulayan Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı olarak heyecanlıyız" şeklinde konuştu.

Kırık tedavisi açısından gayet stabil ve kolay uygulanabilen bir sistem olduğunu aktaran Gülaydın, "Bundan sonraki süreçte hastamızı klinik ve radyolojik muayene ile takip ederek detaylı veriler elde etmeye çalışacağız. Dr. Karadeniz hocamız tarafından biyomekanik çalışmaları yapılan bu sistem, gerek Türkiye’yi temsilen yurt dışında uluslararası inovasyon fuarlarında gerek Türkiye’de düzenlenen uluslararası inovasyon fuarlarında birçok ödül kazanmıştır” diye konuştu.

EFECE tutucuları, EFECE teli ve EFECE el aletlerinden oluşan bu sistemi ilk defa kedilerde uyguladıklarını kaydeden Dr. Gülaydın, "Dünyada ve Türkiye’de yapılan ortopedik çalışmalara yeni bir bakış açısı kazandıracağımızı düşünüyorum. Şu anda Türkiye’de ve dünyada henüz hiç kullanılmamış bu sistemin Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde kullanılmış olması bizim için gurur vericidir. Bunun için başta Rektörümüz Prof. Dr. Nihat Şındak, Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Barış Akgül ve yürütmüş olduğumuz projede bizi hiçbir konuda yalnız bırakmayan, geliştirmiş olduğu sistemi kullanmamıza olanak sağlayan, EFECE sisteminin tasarlayıcısı Dr. Öğretim Üyesi Emre Karadeniz hocamıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.