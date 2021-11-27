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Yeni Dörtyol Devlet Hastanesi’ne deprem izolatörü kalkanı

Yeni Dörtyol Devlet Hastanesi’nin deprem izolatörleri, 5 büyüklüğünün üzerindeki depremlerde hemen devreye girerek, afet anında sağlık hizmetlerinin güvenli bir şekilde devam etmesini sağlayacak.

Sağlık 27.11.2021, 11:04
Yeni Dörtyol Devlet Hastanesi’ne deprem izolatörü kalkanı

Yeni Dörtyol Devlet Hastanesi’nin deprem izolatörleri, 5 büyüklüğünün üzerindeki depremlerde hemen devreye girerek, afet anında sağlık hizmetlerinin güvenli bir şekilde devam etmesini sağlayacak.

Avrupa Birliği’nin sağladığı hibe finansmanı ile Sağlık Bakanlığı ile Fransız Kalkınma Ajansı’nın işbirliğinde Hatay’ın Dörtyol ilçesinde inşa edilen yeni devlet hastanesinin yapımında sona yaklaşılıyor. Bölgede sağlıkta hizmet kalitesini artıracak yeni hastane mimari açıdan bölgenin en güvenli hastanesi olarak tasarlandı. Yeni Dörtyol Devlet Hastanesi, bölgenin birinci derece deprem bölgesinde yer almasından dolayı, depreme dayanaklı şekilde inşa edildi. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün yönetiminde yapım süreci devam eden hastane, depremin etkilerini en aza indiren sismik izolatörlerle donatıldı. Hastane binasının zeminine yerleştirilen izolatörler, deprem anında bile tüm operasyonel faaliyetlerin devam etmesine olanak sağlıyor, olası zararların önüne geçiyor. Deprem sırasında ve sonrasında sağlık hizmetinin sürekliliği büyük önem arz ettiğinden, sağlık tesisleri için deprem izolatörleri hayati rol oynuyor.

Deprem anında devreye girecek izolatörler sayesinde, deprem ve diğer benzeri durumlardan hastanenin olumsuz etkilenmesi önlenecek. Böylece hem çalışanlar hem de depremden etkilenen afetzedeler için güvenli bir ortam oluşturulurken, deprem anında sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi de sağlanmış olacak. Yeni Dörtyol Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı’nın deprem yönetmeliklerine uygunluğu esas alan yaklaşımına da örnek bir sağlık merkezi olacak.

Anında devreye girecek

Yeni hastane yapısı 340 adet deprem izolatörü üzerine oturtulmuş şekilde tasarlandı. İzolatörler 5 şiddetinin üzerindeki depremlerde hemen devreye girerek, deprem süresince her yöne yaylanma sağlayıp üst katlardaki hizmetlerin etkilenmeden sürdürebilmesini sağlıyor. Sahip olduğu güven merkezli tasarım ve teknoloji ile yakın bir süre içinde hizmete girecek yeni Dörtyol Devlet Hastanesi, kapsamlı sağlık hizmetini güven içeren bir yapı içinde sunmuş olacak.

Ameliyatlar devam edecek

İzolatörler, deprem sırasında binaların taşıyıcı sistemlerindeki hasarları minimum seviyeye indiriyor. Sadece hastane binası değil, sağlık tesisi içindeki cihazlar ve donanımlarda oluşabilecek hasarlar da önleniyor. Böylece hastane deprem sırasında ve sonrasında tüm operasyonel faaliyetlerine devam edebiliyor. Deprem izolatörlerinin sağladığı güvenlikle, yeni Dörtyol Devlet Hastanesi deprem anında bile ameliyatların devam edeceği, sağlık hizmetlerinin güvenli bir şekilde sağlanacağı bir yapı olacak. Afet sırasında ve sonrasında depreme dayanıklı hastaneler hem can kaybını azaltırken hem de anında müdahale ile afetzedelerde daha sonra oluşacak olumsuzlukların önüne geçiyor.

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