banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!
Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat!
Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat!
Cari işlemler dengesi açıklandı
Cari işlemler dengesi açıklandı

Yeni doğan bebeklerde işitme tarama testi uyarısı

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun Boğaz Kliniğinde görevli Op. Dr. Günay Kozan, yeni doğan bebeklerde işitme testinin en kısa sürede ya da doğduktan hemen sonra yapılmaması durumunda bebeklerin ömür boyu işitme engelli bir birey olarak kalabildiğini işaret ederek, aileleri uyardı.

Sağlık 11.10.2021, 15:18
Yeni doğan bebeklerde işitme tarama testi uyarısı

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun Boğaz Kliniğinde görevli Op. Dr. Günay Kozan, yeni doğan bebeklerde işitme testinin en kısa sürede ya da doğduktan hemen sonra yapılmaması durumunda bebeklerin ömür boyu işitme engelli bir birey olarak kalabildiğini işaret ederek, aileleri uyardı.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun Boğaz Kliniğinde görevli Op. Dr. Günay Kozan, yeni doğan bebeklerin ailelerine işitme testi uyarısı yaptı. Op. Dr. Kozan, ailelerin işitme tarama testi yapmadığı takdirde bebeklerin ömür boyu işitme engelli kalabildiğini hatırlatarak önemli açıklamalarda bulundu.

“Erken teşhis edilmediği zaman işitme kaybı olacaktır”

Yeni doğan bebeklerin doğar doğmaz ve aynı hastanede bahse konu işitme tarama testi yapılabilmekte olduğunu belirten Op. Dr. Kozan, “Yeni doğan bebeklerde bizim istediğimiz işitme tarama testleri çok önemli ve Sağlık Bakanlığının programında da yer almaktadır. Yeni doğan bebeklerde işitme tarama testleri erken dönemde işitme kayıplarını tespit edip daha sonrasında ömür boyu oluşabilecek işitme kaybının önüne geçmek için yapılan bir taramadır. Aileler bunu yapmazlar ise ömür boyu işitme kaybı olacaktır ve bu insanlar 4 yaşından sonra tanı koyduğunda işitme kaybı ile konuşma problemi olacağından ömür boyu işitme ve konuşma engelli olarak kalacaklardır maalesef” dedi.

“Aileler pandemiden korkmasınlar, bebeklerine test yapsınlar”

Ailelerin pendemiden dolayı endişeye kapılıp bebeklerini hastaneye getirmekten çekinmemelerini isteyen Op. Dr. Kozan, “Pandemiden dolayı endişe ve sakınca görmeden rahat bir şekilde bebeklerini hastaneye getirebilirler. Bebeklerin getirileceği yerler izole bir alan olduğundan bu işitme testleri hastanelerimizde yapılmaktadır. Aileler bu konuda tamamen rahat olsunlar. Çünkü erken dönemde tespit edemediğimiz takdirde çok ciddi sıkıntılar oluşturacağından dolayı mutlaka erken dönemde gelmeleri gerekmektedir” diye konuştu.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1