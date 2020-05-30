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“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz

DR. ÖĞR. ÜYESİ SELİN GAŞ, COVİD-19'A ARKADAŞLARLA VE AİLE İLE PAYLAŞILAN YEMEKLERDEN YEMEK YEMENİN GELENEKSEL OLDUĞU BÖLGELERDE COVİD-19'UN DAHA KOLAY YAYILDIĞINA DİKKAT ÇEKEREK, ''BU NEDENLE, HERKESİN DİŞ FIRÇALAMA, DİŞ İPİ KULLANMA VE DİL TEMİZLİĞİNE EK OLARAK AĞIZ GARGARASI KULLANMAYA ÖZEN GÖSTERMESİ GEREK'' DEDİ.

“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz

DR. ÖĞR. ÜYESİ SELİN GAŞ, COVİD-19'A ARKADAŞLARLA VE AİLE İLE PAYLAŞILAN YEMEKLERDEN YEMEK YEMENİN GELENEKSEL OLDUĞU BÖLGELERDE COVİD-19'UN DAHA KOLAY YAYILDIĞINA DİKKAT ÇEKEREK, ''BU NEDENLE, HERKESİN DİŞ FIRÇALAMA, DİŞ İPİ KULLANMA VE DİL TEMİZLİĞİNE EK OLARAK AĞIZ GARGARASI KULLANMAYA ÖZEN GÖSTERMESİ GEREK'' DEDİ.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:36
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“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz

Dr. Öğr. Üyesi Selin Gaş, Covid-19’a arkadaşlarla ve aile ile paylaşılan yemeklerden yemek yemenin geleneksel olduğu bölgelerde Covid-19’un daha kolay yayıldığına dikkat çekerek, ’’Bu nedenle, herkesin diş fırçalama, diş ipi kullanma ve dil temizliğine ek olarak ağız gargarası kullanmaya özen göstermesi gerek’’ dedi.

Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Selin Gaş, Covid-19’un en yaygın olarak, damlacıklar aracılığıyla solunum yolu üzerinden bulaştığını hatırlatarak, vatandaşlara ağız ve diş bakımı konusunda her zamankinden daha fazla dikkat etmeleri uyarısında bulundu.

Cansız ortamda birkaç saat dayanabiliyor

Covid-19’un esas itibarıyla dış ortama çok dayanıklı olmadığının altını çizen Dr. Selin Gaş, ’’Ortamın nem ve sıcaklığına, kontamine ettiği yüzeyin dokusu gibi faktörlere göre değişen bir dayanma süresi söz konusudur. Genel olarak cansız yüzeylerde birkaç saat içerisinde aktivitesini kaybettiği kabul edilmektedir. Virüse karşı henüz geliştirilmiş bir aşı mevcut değil, bu yüzden hastalıktan korunmanın en önemli yolu virüse maruz kalmamaktır’’ dedi.

Hastalık bulaşmasına karşı alınabilecek en etkili ve en kolay yöntemlerin el yıkama ve sosyal mesafe olarak zaten bilindiğini belirten Dr. Gaş, ’’Bu önlemlerin yanı sıra; ağız ve diş sağlığının önemini de bir kez daha hatırlatmakta fayda görmekteyiz’’ diye konuştu.

Yemek paylaşımlarına dikkat

Dr. Selin Gaş, arkadaşlarla ve aile ile paylaşılan yemeklerden yemek yemenin geleneksel olduğu bölgelerde Covid-19 bulaş riskinin daha fazla olduğuna dikkat çekerek, ’’Bu bilgilere dayanarak, herkesin diş fırçalama, diş ipi kullanma ve dil temizliğine ek olarak ağız gargarası kullanmaya özen göstermesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bu şekilde virüsün giriş yolundaki bakterilerin eliminasyonu sağlanarak, Covid-19’un oral dokulardan vücuda girişini sağlayan reseptörler etkisiz hale getirilmiş olacaktır’’ ifadelerini kullandı.

Çocukların uygulamasına da yardımcı olmalı

Bu süreçte ebeveynlerin, çocukları için de almaları gereken önlemler olduğunu söyleyen Gaş, ’’Ebeveynler, çocuklarının daha iyi bir oral sağlığa ve iyi diyet alışkanlıklarına sahip olmaları için çaba sarf etmeli. Kendileri için uygulamaları gereken oral hijyen motivasyonunu çocuklarının uygulaması için onlara yardımcı olmalı. Ayrıca yetişkinlerde veya çocuklarda ağız ve diş sağlığı açısından acil durumlar meydana geldiğinde, doğru kişisel koruma ile diş kliniklerini zamanında ziyaret etmelidirler’’ önerisinde bulundu.

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