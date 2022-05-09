Yeme bozukluklarına dikkat

Ciddi bir sağlık sorunu olan yeme bozukluğu, yaşamın fiziksel, psikolojik ve sosyal yönlerini etkileyebiliyor. Yemek bozuklukları, tedavi edilmezlerse ölümcül olabiliyorlar.

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Raziye Dut, yeme bozukluklarının genellikle ergenlik veya genç yetişkinlik döneminde geliştiğini belirterek, "Anoreksiya ve bulimia kadınlarda daha sık görülür ancak her yaşta ortaya çıkabilir veya herhangi bir cinsiyeti etkileyebilir" dedi.

Doç. Dr. Dut, yeme bozukluklarının en yaygın türleri arasında bulimia nervoza, anoreksiya nervoza, tıkınırcasına yeme bozukluğu, kaçıngan kısıtlayıcı gıda alımı bozukluğu, pika (besin olarak kabul edilmeyen gıdaların yenmesi, kağıt, peçete..vb) ve çiğneme bozukluğu dahil olmak üzere diğer belirtilen yeme ve beslenme bozuklukları yer aldığını belirterek, "Yeme bozukluklarının belirtileri yeme bozukluğunun türüne göre değişiklik gösterebilir. Her kişi semptomları farklı deneyimleyebilir, ancak yeme bozukluklarının duygusal, fiziksel belirtileri hakkında dikkatli olunmalıdır. Yeme bozukluğu düşündüren davranış belirtileri, vücut ağırlığı, kalori, yiyecek, karbonhidratlar, yağ gramları, diyet ile meşgul olma, bazı yiyecekleri yemeyi reddetme, öğün atlamak veya düzenli öğünlerde küçük porsiyonlar yemek, geçici diyetler veya yiyeceklerle ilgili herhangi bir yeni meşguliyet veya uygulama, arkadaşlardan ve aktivitelerden çekilme, vücut şekli ve boyutu ile aşırı endişe, aşırı ruh hali değişimleri, sık diyettir" dedi.

Dut, yeme bozukluğunun fiziksel belirtilerini de, fark edilebilir kilo dalgalanmaları, adet düzensizlikleri, konsantrasyon bozukluğu, halsizlik/bayılma, sindirim sistemi problemleri, uyku bozuklukları, aşırı fiziksel aktivite, cilt kuruluğu olarak sıraladı.

Dut, şunları kaydetti: "Genetik, sağlıksız diyet teknikleri veya özellikle kızlarda hormonal değişiklikler dâhil olmak üzere ergenlerde yeme bozukluklarının nedenlerine çeşitli faktörler katkıda bulunabilir. Psikolojik etkiler de yeme bozukluğunun gelişiminde önemli bir rol oynayabilir. Reklam ve medya, bir kişinin vücudunun “nasıl” görünmesi gerektiği konusunda karışık mesajlar iletir. Yeme bozuklukları ayrıca diğer akıl hastalıklarının yanı sıra depresyon ve anksiyete ile de bağlantılıdır. Aslında, yeme bozukluğu olan kişilerin yaklaşık yüzde 50’si aynı zamanda duygu-durum bozukluklarından da muzdariptir. Ergenlik çağındaki çocuğunuzda yeme bozukluklarının belirtilerini veya nedenlerini fark ederseniz, ergenler için kapsamlı yeme bozukluğu tedavisi sunan bir kliniğe başvurun".